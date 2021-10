El sector del taxi de Huelva empieza a apostar por el vehículo eléctrico

El sector del taxi de Huelva empieza a apostar por el coche eléctrico. Daniel Sánchez es uno de los primeros taxistas en incorporar un vehículo de este tipo, concretamente uno de alta gama, al servicio público de transportes de la ciudad. Tras comenzar a trabajar con un coche de gasoil se decidió a adquirir un Tesla Model 3, “totalmente eléctrico, ecológico y premium, único en sus características para el servicio de taxi”.

Sánchez comentó que se trata del segundo vehículo eléctrico que funciona como taxi en la capital onubense. Explicó que otro compañero tiene “un Kia Niro” y está convencido que con el tiempo “se va a imponer el eléctrico”.

El taxista manifestó que la inversión realizada al adquirir este vehículo, en su caso de lujo, “la amortizas en el tiempo”. En cuanto a las ayudas a las que recurrió el taxista se encuentra el Plan Moves III, que contempla 7.000 euros por la entrega del antiguo coche.

Su Tesla tiene autonomía para 500 kilómetros. Ha instalado un punto de recarga en su vivienda para tenerlo cada día a carga completa. Su primer servicio con el nuevo vehículo lo realizó el pasado 24 de septiembre, una semana después de haberlo adquirido, tras ponerle el taxímetro y realizarle las revisiones correspondientes.

Aseguró que “se trabaja más cómodo, es más amplio, automático, es un ordenador con volante, va más suave, no da tirones, es silencioso”. Explicó que al ser “algo novedoso” llama la atención de los transeúntes, “todo el mundo se va girando” y que sobre todo capta la atención de los más pequeños.

Respecto a sus clientes, señaló que “hay de todo”, desde los que les apasionan los coches y conocen todas las características del vehículo, pasando por los niños, “que se las saben todas” y enseguida lo identifican como Tesla, hasta personas mayores que al subirse dicen: qué coche más bonito, “el techo es panorámico y es resultón. La gente se interesa por cómo funciona, cómo va... Al verlo quieren probarlo y sentirlo”.

Sánchez lleva trabajando de taxista en la capital onubense desde 2011. Nadie de su familia pertenece al gremio. Él era conductor de autobuses, llevaba un tiempo desempleado, y se hizo con una licencia de taxi, la número 15, “en noviembre hace diez años”.

Tenía un vehículo de gasoil pero “empezaban las averías, que eran costosas y el coche no va quedando bien”, a esto se unían las revisiones y los cambios de filtros, por lo que comenzó a plantearse una alternativa. Miró híbridos pero “el motor es de combustible e iba a tener las mismas cosas que el de gasoil”, así que optó por el eléctrico, “es distinto, casi no tiene revisiones, el mantenimiento es básico y además no contamina, es más respetuoso con el medio ambiente”.

Subrayó que desde el verano la situación del sector va mejorando, “el taxi va funcionado, se nota una poca de mejoría. A la gente le apetece salir a la calle, hay movimiento en la ciudad, ha empezado el colegio, las tiendas abren y se cogen taxis, es todo como una cadena”.