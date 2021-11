El sector de la construcción onubense, en contra de la nueva Ley de Vivienda

Un bono de ayuda a los jóvenes de 250 euros mensuales para el alquiler; la limitación en los precios del alquiler a los grandes propietarios; penalizaciones a la vivienda vacía; o la reserva del 30% de las promociones para vivienda protegida. Estas son algunas de las líneas que salieron a la luz de la nueva Ley de Vivienda tras llegar a un acuerdo el Partido Socialista y Podemos. Medidas que han generado un amplio debate en la sociedad y que, desde Huelva, el sector de la construcción rechaza, aunque ya de por sí no cree la ley que “llegue a ningún puerto”.

Primero se habla de los plazos para que sean una realidad estas medidas: “Se está estimando que son tres años como mínimo para que saliera la Ley”, explicó a Huelva Información el presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Huelva (AECO), perteneciente a la Federación Onubense de Empresarios, Javier Mateo. En este sentido, habló de dos fases: por una lado “habrá que terminar la Ley ya que habrá que definir los parámetros”, y luego “lo tienen que trasladar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos”. Y paralelamente, explicó Mateo, “ese índice de precios hay que crearlo y marcar topes. Esto no es tan simple”. Es más, aseguró que “no creo que el trámite parlamentario vaya a pasar tal y como se ha planteado”.

Dentro de las nuevas medidas que se plantean, Javier Mateo, señaló que la limitación de precios a los grandes tenedores de viviendas (10 o más) no afectaría a la provincia de Huelva porque no hay grandes propietarios. “El gran problema de Huelva es que no tiene parque de alquiler”, incluso “se han llegado a hacer reuniones con las inmobiliarias y la Universidad de Huelva para poder buscar viviendas que ofrecerle a la gente que viene a estudiar, porque no hay”.

Asimismo, el presidente de AECO, auguró que la nueva Ley “podría echar para atrás” la construcción de viviendas para alquilar”, además que habló de la “alta inseguridad jurídica” debido a los impagos, a lo que se suma la “ocupación”. Además, Mateo apuntó que después “se lanzan mensajes diciendo que no hay viviendas y no hay parque para alquiler” pero “solamente hay pegas para hacer viviendas en alquiler. Todo son problemas. Y partiendo desde la inseguridad que hay en cuando al cobro y a los problemas para solucionar los impagos”.

Acerca de la cuestión de la ayuda de 250 euros mensuales a jóvenes para poder alquilar, Mateo señaló que esta medida “ya se ha hecho en otros sitios”, y el resultado final es que “como todo el mundo tiene 250 euros más pues el alquiler también sube, está comprobado”. Y además, “fundamentalmente, en un escenario con escasa oferta y mucha demanda”, como ocurre en la provincia de Huelva.

En cuanto a la reserva del 30% de las promociones para vivienda protegida, el presidente de AECO recordó que a día de hoy, en un desarrollo de viviendas siempre hay un porcentaje que se destina a VPO pero “lo que se hace siempre es trasladar ese suelo de VPO a otro sitio y se compensa. O se hace, depende del desarrollo”. Pero ante la obligación de construirlas en el mismo sitio del suelo “la Ley frenaría la construcción de obra nueva. Tal y como se ha dicho que va a ser la Ley sería una auténtica barbaridad”.

Sumando todas estas cuestiones, Javier Mateo, explicó que lo primero que se puede generar es que grandes fondos o empresas lleven a un parón al escenario del alquiler. Aun así, el sector ve de una forma lejana que pueda salir adelante la Ley y que afecte así en la provincia de Huelva.