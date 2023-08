Los secretos ocultos de Huelva: un viaje a través de la simbología

Huelva, una ciudad rica en historia y tradiciones, alberga una fascinante red de simbología oculta que ha cautivado a historiadores, investigadores y curiosos durante siglos. Desde antiguos símbolos grabados en monumentos hasta misteriosos emblemas en templos religiosos, Huelva ofrece un viaje único a través de la simbología en su entorno.

Vamos a descubrir algunos de los secretos más intrigantes y simbólicos de Huelva, desvelando los misterios que se ocultan detrás de sus enigmáticos símbolos.

I. La Catedral de Huelva y sus Símbolos Escondidos

La majestuosa Catedral de Huelva, de Nuestra Señora de la Merced, construida entre los siglos XVII y XVIII, es un tesoro arquitectónico que esconde numerosos símbolos ocultos en su estructura. Construida con el afán de mostrar el camino de la vida y llevar a la reflexión y la espiritualidad.Todo el conjunto fue levantado por orden de Alonso Pérez de Guzmán, señor de la villa de Huelva. La catedral de Huelva duró intacta poco más de un siglo, porque, después, el terremoto de Lisboa, de 1775, destruyó la capilla de San Cayetano y afectó de forma severa a la estructura del templo, dando paso a una gran reforma. Ésta es la explicación de por qué a su estilo renacentista inicial se sumaron elementos típicos del Barroco.Además, se pueden encontrar esculturas y relieves presentes en diferentes culturas y épocas, sugieren una conexión mística y un mensaje codificado dentro de la catedral.

II. El Misterio de los Azulejos en la Casa Colón

La Casa Colón, un edificio histórico escondió, en un pasado, un enigma en sus azulejos. Los azulejos, que tenían una serie de símbolos enigmáticos y jeroglíficos que desconcertaban y que se perdieron con el paso del tiempo.

Algunos creen que estos símbolos podrían ser una forma de comunicación cifrada utilizada por los conspiradores de la época, mientras que otros sugieren que pueden estar relacionados con los secretos de los viajes de Colón y su conexión con la Orden de los Templarios. Aunque la verdad detrás de estos azulejos sigue siendo un misterio, su presencia agrega un aire de intriga a la Casa Colón.

III. Simbología náutica en el Muelle de las Carabelas

El Muelle de las Carabelas, un lugar emblemático donde se encuentran réplicas de las naves utilizadas en el viaje de Colón con toda la carga simbólica que antaño tenían.Se dice que, originalmente había una figura de un hombre con una serpiente enroscada alrededor de su cuerpo. Este símbolo de la serpiente enroscada es reconocido en diversas culturas como un emblema de sabiduría y conocimiento oculto. Algunos teóricos sugieren que esta estatua podría estar relacionada con las antiguas tradiciones herméticas y alquímicas, que buscaban descubrir los secretos de la naturaleza y el universo. Cabe destacar el poblado medieval o las estatuas de los indígenas que podemos encontrar en el mismo.

IV. Los Símbolos Masónicos en Huelva

La presencia de símbolos masónicos en Huelva también es digna de mención. La masonería, una antigua orden fraternal con una rica tradición simbólica, dejó su huella en la ciudad. Algunos edificios históricos muestran elementos arquitectónicos y decorativos que son típicos de la iconografía masónica.Uno de los ejemplos más notables está en el barrio obrero, en las fachadas de sus casas, ornamentos que recuerdan a los símbolos masónicos, como la escuadra y el compás. Estos símbolos representan la búsqueda de la verdad y el equilibrio en la vida y se consideran elementos centrales en la filosofía masónica.

V. El monumento a Colón

El Monumento a Colón es el símbolo de la fe, de hecho es conocido como el Monumento a la Fe Descubridora, está en la Punta del Sebo, en la confluencia de los ríos Odiel y Tinto. Proyectado por la Columbus Memorial Foundation y diseñado por la escultora estadounidense Gertrude Vanderbilt Whitney, fue donado a España por los Estados Unidos en 1929.

William Hussey Page, en el año 1917, a su pasó por Huelva, pensó: “Entonces miré por los alrededores para ver cómo podría aprovechar mi estancia en Cádiz. Se me ocurrió que Colón había salido de Huelva y Palos, que están a unas ochenta millas de Sevilla, y Sevilla está a ochenta millas de Cádiz. Fui a Huelva y pregunté cómo llegar al lugar desde donde había partido Colón. Me dijeron que tardaría veinticuatro horas pero, indagando, descubrí que podría ir y venir en tres. En un barco de vela que servía de transbordador, me dirigí hacia allí. Está solo a 3 millas. El sitio desde donde podría haber salido Colón es La Rábida, un convento que recibe ese nombre. El puerto desde el que realmente salió es Palos, que está a tres millas más lejos. Desembarqué en el muelle de La Rábida, desde donde se sube al convento. Había supuesto que si existía un lugar en el mundo donde los americanos hubieran querido homenajear al hombre que impulsó la civilización en América, el lugar sería ese”. Así nació el monumento.

El monumento está inspirado en el arte de las grandes esculturas egipcias, mide 37 metros de altura, consiste en una figura humana apoyada sobre una cruz con el símbolo de “Tau”. La TAU es la última letra del alfabeto hebreo. Con significado simbólico, se usaba ya como signo de salvación y amor de Dios a los hombres.

Destacan los bajorrelieves que representan a las culturas azteca, inca, maya y cristiana y a los cuatro continentes. El interior del pedestal hay diferentes motivos del descubrimiento y los que viajaron en las carabelas como de los miembros de la Columbus Memorial Foundation.

Whitney, sobre su obra, decía: “He querido dar a mi monumento un carácter simbólico. El monumento a Colón no representa, pues, a Colón corporalmente. Representa la figura de un navegante que mira con ojos visionarios hacia el Oeste, hacia donde debió mirar también el insigne descubridor, cuando presentía América. No he querido representar sólo la figura corpórea del descubridor de América, sino también el espíritu que le impulsó y alentó en su gran empresa: el espíritu lleno de fe de los Reyes Católicos y del pueblo español. El Colón de mi estatua simboliza toda la civilización cristiana que con él penetró en las tierras vírgenes”.

Huelva, una ciudad llena de historia y misterio, ofrece un fascinante viaje a través de la simbología oculta. Desde los símbolos en la Catedral de Huelva y los enigmáticos azulejos de la Casa Colón hasta las estatuas misteriosas en el Muelle de las Carabelas y los símbolos masónicos en los edificios históricos, la ciudad tiene mucho que ofrecer a aquellos interesados en descubrir los secretos que se esconden detrás de sus símbolos.