“El secreto para que funcione una librería está en ser librero y profesional”

El escritor onubense Manuel Jesús Soriano realiza, por motivos de salud, un paréntesis en su creación literaria, una decisión que también lleva aparejada el traspaso de la librería La dama culta, que abrió hace seis años en la capital onubense. Soriano permanecerá al frente del establecimiento hasta el próximo 30 de junio y después será su prima Ana quien tome el relevo, manteniendo la esencia original de La dama culta.

–¿Qué balance hace de estos seis años?

–No me puedo quejar de la clientela que es igual a amigos porque al final he hecho amistades. Hemos hecho en la librería un montón de presentaciones de libros, recitales de poesía, conciertos de blues, jazz y flamenco, monólogos... es que he hecho tantas cosas y tan maravillosas en estos seis años que me quedo con la cantidad de personas que he conocido y lo bien que se han portado conmigo. Los seis años son eso: personas amigas, ya no tengo clientes, tengo nada más que amigos, y he disfrutado muchísimo con la librería.

–Abrir esta librería fue una fuerte apuesta que ha dado sus frutos, se han cumplido todas las expectativas

–Sí, yo venía de trabajar en la Librería Siglo XXI durante trece años y ya tenía buena clientela pero no pensé que La dama culta iba a tener tanto boom. La idea que tenía de una librería era no sólo vender libros sino hacer recitales y presentaciones, y nunca pensé que íbamos a llegar a la profundidad a la que hemos llegado, la verdad es que estoy muy contento y volvería a hacer lo mismo, repetiría otra vez.

–¿Qué es lo que más le satisface de la experiencia como librero?

–Que he conocido a muchísima gente, entre clientes y escritores, y me quedo con la amistad que me he llevado de cada uno.

–¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

–Me ha sorprendido cómo me ha recibido la gente con los brazos abiertos. Aunque yo había estado trabajando en otra librería, al ser mía propia al principio tienes un respeto por si va a funcionar o no va a funcionar y, la verdad, dedicarme, aunque tengo cualquier libro de Best Sellers, cien por cien a autores de Huelva hacía falta en Huelva y creo que lo conseguí porque ahora La dama culta es igual a autores onubenses y eso era muy importante.

–¿Cree que se deberían promocionar más a los autores de Huelva?

–Totalmente, si vas a cualquier librería de Huelva tiene uno, dos o tres libros de autores de Huelva en los escaparates, La dama culta tiene un escaparate de Best Sellers y otro entero sólo para autores de Huelva, ahí está lo distinto, yo me dedico mucho a Huelva, cualquier autor con obra publicada, cualquier persona que se ha hecho su propio libro tiene aquí un huequecito y siempre se le recogen los libros.

–¿Habría que incidir en el fomento de la lectura entre los niños?

–Totalmente, creo que ahora se está haciendo una buena labor porque mandan lectura y no sólo los clásicos. A lo mejor para los niños leerse El Quijote o La Regenta no es tan fácil, ahora están con libros más divertidos, lo que hay que hacer es enseñar a los niños con libros divertidos y que disfruten de ello, que es lo principal, que disfruten de la lectura y que cuando terminen uno quieran otro más, hay que hacerlo, desde pequeños hay que fomentar la lectura.

–¿Cuál es el secreto para que funcione una librería?

–El secreto está en ser librero, no dependiente, ser librero. El 99% de la gente que entra aquí me dice: Manuel, ¿qué me llevo este mes? y eso es muy importante. En Navidades viene gente y se lleva un Best Sellers pero el 99% de mi clientela me pregunta qué se llevan, eso quiere decir que confían en mí, que saben que yo estoy preparado, que llevo muchos años en esto. No es igual un vendedor que tú vayas a un sitio y te diga que hoy está ahí trabajando y mañana vende camisas. Hay que ser librero y profesional.

–Ahora traspasa la librería por problemas de salud

–Sí, por desgracia, ha llegado el momento de darme de baja, tengo que operarme de un aneurisma cerebral. Mientras que me operan y esté totalmente recuperado se va casi un año, me va a costar la misma vida porque con la librería he creado mi segunda casa, pero primero es la salud y en mayúsculas, vivir.

–¿Seguirá la nueva propietaria la misma línea de apoyo al autor onubense?

–Sí, mi prima Ana va a seguir con lo mismo, su marido es un escritor de Huelva y tampoco le ayudaban hasta que llegó a esta librería y se le ayudó. Ella va a seguir con la misma política porque también lo ha vivido, La dama culta va a seguir igual y seguramente mi prima la llevará mejor que yo.

–De todos los actos que se han celebrado en la librería, ¿con cuál se queda?

-No tiene que ver con los libros. Muchas veces durante la semana estás muy estresado con los libros, muchas presentaciones... y guardo un grato recuerdo de un concierto de blues en petit comité para 25 personas, que al final entraron cuarenta, y esa sensación de llegar un viernes y escuchar blues aquí, una armónica, el contrabajo, la guitarra acústica... fue maravilloso oírlo entre los libros, que la acústica es más bonita. Mira que hemos hecho veinte millones de cosas pero es con lo que me quedo, con un concierto de blues.

–Como escritor, ¿en qué está trabajando actualmente?

–Ahora mismo en nada. Por desgracia, con el aneurisma, muchas veces tengo visión doble y es imposible, no estoy ni leyendo ni escribiendo y eso es una de las penas que tengo con esta enfermedad, no puedo hacer nada.

–¿En qué se inspira a la hora de escribir un libro?

–Yo me inspiro muchas veces en mis propias vivencias. Tengo libros de todos los colores, novelas que me invento... pero siempre las que más aceptación tienen y las que más llegan al corazón son vivencias mías o que le han pasado a alguien.Lo que hago es plasmarlas y saber que cuando te levantas no es todo bonito, ni las veinticuatro horas del día eres feliz, ni todas las vidas son de ensueño sino que te levantas y cada día tenemos problemas pero hay que intentar solucionarlos y siempre saber que la vida no es feliz pero sí hay momentos felices y días felices.

–¿En qué momento del día le gusta escribir?

–A mí en cualquier momento, yo siempre llevo en la mochila un bolígrafo y una libreta porque si voy en el autobús y escucho una conversación se me queda grabada y la apunto, o voy andando y oigo a alguien, yo soy el típico alcahueto, cuando escucho algo no echo cuenta al que está conmigo y echo cuenta a la otra conversación porque me intriga y quiero saber algo más para poder plasmarlo.

–¿Cuáles de sus obras le han dado mayores satisfacciones?

–Hay dos, La dama culta, la historia de mi abuela en la Guerra Civil española, a ella se debe el nombre de la librería, y La persiana rota, porque es la que más se ha vendido y la más conocida, es un homenaje a mi madre, que está con el alzheimer ya profundo y quise hacerle un homenaje a ella antes de que se marchara con la niebla y, la verdad, es que ha sido un éxito de venta y público, y el boca-oído ha hecho muchísimo en toda España.

–¿Qué supone para usted contar con un club de fans?

–Eso es una maravilla. Hay dos cosas maravillosas que me gustan cuando firmo un libro, la primera es que me dicen siempre que cuándo sale el nuevo libro, y la otra, que nunca deje de escribir. Algunos me dicen que son las cinco de la mañana y siguen leyendo, eso es muy bonito.

–¿Seguirá vinculado a la librería?

–Yo quiero hacer la misma rutina todos los días hasta que me opere. Pasear mucho porque tengo que pasear por la enfermedad, pasarme por la librería por si a mi prima le surge alguna cosa, solucionársela, y sentarme en el sofá, voy a seguir vinculado.