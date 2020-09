Los sanitarios reciben el otoño con una “notable” carga asistencial

La denominada segunda ola de la crisis de la Covid-19 impacta en unos sanitarios que en estos momentos llevan a cabo un "sobreesfuerzo tremendo". Así es el grito de ayuda que lanzan los profesionales de Atención Primaria, quienes llevan experimentado una carga asistencial notable desde tiempo atrás, la cual se ha acentuado, aún más si cabe, a raíz de la pandemia actual. La sobrecarga de trabajo es "palpable" y son cada vez más tareas las que los sanitarios deben abarcar, véase los enlaces con los centros escolares para diagnósticos de coronavirus, los rastreos y realización de pruebas PCR, las consultas telefónicas y presenciales o la asistencia de las patologías habituales de la época actual del año.

Si bien es cierto que la provincia de Huelva presenta una escasa incidencia de la Covid-19 en comparación con el resto de provincias de la comunidad autónoma andaluza, la preocupación de los sanitarios "es una realidad", dado que el mes de otoño va a aunar las patologías propias de esta época con los casos de coronavirus, "lo que va a implicar un esfuerzo inhumano de los profesionales", destaca el secretario general de Satse-Huelva, Antonio Botello.

Es una percepción que también comparte el presidente del Colegio de Médicos de Huelva, Antonio Aguado, quien señala a esta redacción que "el sobreesfuerzo es notable, pero lo afrontamos con la labor de servicio para que la incidencia del virus sea la mínima".

Tantos los médicos como los enfermeros apuntan a la "falta de profesionales en las plantillas" como uno de los motivos que acusan la elevada carga de trabajo que soportan los sanitarios en estos momentos. En este sentido, Botello insiste en que el final del verano ha sido la continuidad de la primera ola de la pandemia y que, en vista a las previsiones de otoño, "es urgente reforzar las plantillas, dado que también hay que recordar que habrá compañeros que se contagien y que tengan que ser aislados". No obstante, desde CSIF califican de "mal endémico" la "falta de médicos y enfermeros en las bolsas", puesto que, tal y como recoge el secretario general, César Cercadillo, "asistimos a un problema de escasez de sanitarios, escenario que se extiende a todas las comunidades que ahora están tirando de profesionales adicionales por la pandemia".

En líneas generales, los sanitarios han visto incrementado su trabajo al contar con funciones como las de rastreo y seguimiento de casos o los triajes, la cual, según explica Botello, "no ofrece condiciones óptimas a los enfermeros que están en los centros de salud". En este contexto, Aguado destaca a Huelva Información el "mérito" de la medicina preventiva, que está realizando "un trabajo increíble" para frenar la propagación del virus y, por consiguiente, dejar a Huelva como la provincia menos castigada por la pandemia en Andalucía.

En Atención Primaria el trabajo ha aumentado sustancialmente al tener que compaginar los sanitarios las consultas presenciales y telefónicas. Así, según remarca el presidente del Colegio de Médicos, actualmente "hay una duplicidad asistencial y tenemos que atender, tanto a las crónicos a los que hay que realizarles un seguimiento, como a los pacientes que llaman por contar con una sintomatología que se corresponde con la Covid-19". A este respecto, Antonio Aguado resalta la "intención" de los médicos de intentar que los pacientes eviten acudir a los centros de salud para prevenir la propagación del virus, "siempre que pueda resolverse telefónicamente el caso".

Al aumentar la demanda asistencial han crecido también los tiempos de espera y el secretario general de Satse-Huelva habla de demoras que llegan "hasta los siete u ocho días". Este escenario trae consigo la "desesperación" de los usuarios, dada "por el difícil acceso que están teniendo a los centros de salud".

La desesperación llega acompañada también del "miedo" de aquellos que manifiestan una sintomatología que concuerda con las señales de la Covid-19. En este sentido, los profesionales sanitarios piden a los pacientes "comprensión" y que eviten "situaciones conflictivas, en tanto que nos estamos desviviendo por atender al máximo número de personas al día, teniendo en cuenta que tenemos que distinguir entre las urgencias y los problemas que no lo son", relata Antonio Aguado.

Sobre la teleasistencia, el presidente del Colegio de Médicos de Huelva explica que "está funcionando con la pandemia y tendrá su papel en el futuro, pero eso no conlleva la desaparición de la consulta presencial". Es más, "la relación entre el médico y el paciente es tan importante que nunca puede desaparecer, puesto que el profesional tiene que palpar y explorar".

Del mismo modo, Antonio Botello califica de "necesaria" la teleconsulta por el virus, pero "no es válida" para atender al paciente, ya que una cura "no puedes hacerla por la vía telefónica", al tiempo que César Cercadillo justifica la demora en "la dificultad que supone cortar las llamadas de los pacientes, dado que el sanitario no quiere dejar cabos sueltos con ninguno". En este sentido, estas esperas, además de provocar conductas más preocupantes en los usuarios, traen consigo el colapso en Urgencias, que se "llena de patologías banales", al no encontrar los pacientes respuesta inmediata en sus centros de salud.

Otra de las "preocupaciones" que inunda las cabezas de los profesionales de la sanidad es la vuelta a los centros escolares, un nuevo escenario que, previsiblemente, "incrementará el número de consultas en Pediatría", resalta Cercadillo. Esto se debe a la unión de las patologías ya habituales con cualquier síntoma que induzca a pensar que un pequeño tiene Covid-19 y, "lógicamente, los padres van a querer quedarse tranquilos cuanto antes acerca de los síntomas de sus hijos".

Sobre el regreso a las aulas, desde Satse denuncian el "retardo" con el que se están tomando las medidas en relación a los enfermeros referentes de los centros escolares. Además, Botello insiste en que si a los sanitarios "le sumas esa carga de trabajo adicional, alguien tendrá que sustituirle en las tareas que desempeñaba antes".

Una cuestión que sí valoran "positivamente" los profesionales del área de Sanidad es la "transparencia y la buena comunicación desde las instituciones", según revela Antonio Aguado, quien destaca que los directores de los diferentes distritos sanitarios "están trabajando muy bien en este sentido y hemos creado un gran frente común para combatir el virus".

En el apartado de soluciones "inmediatas" para acabar con la "inviabilidad" de la Atención Primaria actual, desde CSIF piden "una mejor gestión de los recursos y las plantillas, una optimización". El objetivo de esta petición radica en que los usuarios "quieren que los atiendan en sus llamadas en un corto período de tiempo para acabar con la incertidumbre sobre sus síntomas". Del mismo modo, Satse aboga por "una mejora de los recursos, dado que hemos detectado epis, mascarillas y geles desinfectantes que vienen en mal estado", una situación que alimenta la "preocupación" de los que están en la primera línea de batalla.