La saca de corcho en Huelva se adelanta a mayo por las altas temperaturas

La saca de corcho se adelanta debido a la circunstancias climatológicas que está padeciendo la provincia y la poca expectativa a que la situación vaya a mejorar. La campaña se traslada a la segunda semana de mayo después de que Asaja-Huelva remitiese un escrito al director general de Política Forestal y Biodiversidad de la Consejería de Sostenibilidad en representación de todos los empresarios del sector.

La saca de corcho un importante aprovechamiento de las zonas adehesadas que permite a los propietarios obtener un rendimiento extra cada nueve años. Es un ingreso fundamental para estos empresarios que además de sostener económicamente sus empresas con gran dificultad, cuidan de un ecosistema propio y exclusivo de la Península Ibérica. Sin embargo, el calor es prácticamente incompatible con el descorche provocando que no se desprenda el corcho del tronco del árbol con la suficiente facilidad como para no hacer daño al mismo, algo que los propietarios evitan por todos los medios.

El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, que ha declarado que la temporada en Andalucía comenzará la semana próxima, tras la inminente publicación de la Orden que lo regulará después de la petición por parte del organización.

En el escrito, la organización agraria razonaba que el motivo principal para solicitar el adelanto de la saca es precisamente por las temperaturas de época estival. Es decir, todas las condiciones idóneas para la realización de los trabajos que en un año normal serían sobre todo en los meses de junio y julio, en algunas zonas concretas incluso en agosto, inevitablemente también se adelantan con este clima que padecemos en el mes de mayo. Por ende, señalaban que "dada la sequía que todo apunta que se agravará con el paso de las semanas, en el periodo inicialmente autorizado por la Consejería de Medio Ambiente para estos trabajos, del 1 de junio al 31 de agosto, habría muchas menos posibilidades de extraer el corcho lo que provocaría pérdidas para los propietarios".

Además, este adelanto ya se ha emprendido por Extremadura o Portugal. La asociación señala que "se da la circunstancia, en zonas en las que son colindantes ambas comunidades autónomas como es el caso de la sierra de Huelva, que mientras los propietarios onubenses ven cómo se les escapa de las manos la temporada, en la finca de al lado están pudiendo realizar sus labores de descorche con toda normalidad".

Asaja-Huelva quiere poner de manifiesto que, "para los titulares, la arboleda y su buen estado son lo primero y que el adelanto de la campaña solicitada no significa necesariamente que se vaya a proceder al descorche en todas y cada una de las fincas que se han solicitado autorización. En aquellas en las que los trabajos no se den, lógicamente no se procederá a su extracción para evitar daños al arbolado".

Desde Asaja-Huelva, recuerdan que "la rentabilidad de estas fincas es muy complicada y, por tanto, la organización entiende que deben facilitarse tanto como sea posible los aprovechamientos en estas zonas desfavorecidas".