¿Cómo saber si tengo que hacer la declaración de la renta de forma obligatoria?

Arranca la campaña de la declaración de la renta del ejercicio 2023 y con él, sobre todo para los novatos en el trámite que tendrán que realizar año tras año, surgen preguntas en los días de inicio. Para ello, primero tendremos que saber quién está obligado a realizar el trámite.

La obligación de hacer la declaración de la renta depende de numerosos factores, entre ellos: el origen de tus ingresos (pueden ser rendimientos del trabajo, del capital, mobiliario o inmobiliario, ganancias patrimoniales o actividades económicas) y la cifra total que se ha obtenido durante el año fiscal.

Si los ingresos obtenidos provienen de distintas fuentes, cada una de ellas tendrá un límite establecido por el cual luego se determina si existe o no la necesidad de declarar.

¿Quién está obligado a presentar la declaración de la renta?

Para empezar, saber que no todo el mundo está obligado a hacer la declaración de la renta. Por ejemplo, para el ejercicio del año 2023, están exentos de declarar los contribuyentes con rendimientos de trabajo que sean inferiores a los 22.000 euros al año (un solo pagador) o todo aquellos que tengan ingresos de varios pagadores y que no superen los 15.000 euros al año y cuyas sumas del segundo y restantes pagadores, no superen los 1500 euros.

También hay que saber que existen algunas condiciones especiales para ingresos de capital, ganancias patrimoniales, y otras varias situaciones que pueden alterar tu obligación de declarar.

Un ejemplo es que están exentos de declarar todos aquellos que tienen ingresos por arrendamiento que no superan los 1000 euros al año o ganancias patrimoniales que estén por debajo de un umbral específico. Aún sabiendo todo esto, te recomendamos revisar las regulaciones anualmente, ya que cada año es posible que se actualice y cambie algo.

¿Cómo podemos presentar la declaración?

Existen distintas vías para afrontar el trámite burocrático que se realiza de forma anual. Para muchos, la más sencilla será la herramienta online de la Renta Web, una forma directa de hacer la declaración de la renta desde el sofá de casa y sin tener que desplazarte hasta la oficina más cercana.

La Agencia Tributaria cuenta también con una App desde la que podrás gestionar la declaración y con un teléfono a través del cual puedes obtener la información necesaria para realizarlo.

Para los que prefieran llevar a cabo el trámite in situ, podrán acudir a una de las oficinas donde, desde la Agencia Tributaria, le guiarán en el trámite. Para ello será necesario tener cita previa.