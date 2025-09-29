La rotura en una tubería del puente Sifón provoca una gran fuente de agua

El reventón de una tubería del Puente Sifón Santa Eulalia ha provocado la masiva salida de agua que ha formado una gran columna claramente visible desde distintos puntos. El puente es una de las principales vías de comuinicación entre Huelva capital y Aljaraque. El origen del incidente está en la rotura de una de las cinco tuberías, avería que fue rápidamente solucionada por técnicos de la Junta. Reventó una de las tuberías y saltó una de las tapas de registro.

Así, según han indicado desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, una llamada a las 11:45 ha dado aviso de esta llamativa incidenda en la conducción del puente. Por ello, se ha dado aviso a la Autoridad Portuaria de Huelva, así como a la Guardia Civil y a la Policía Local de Huelva.

De momento, se desconocen los motivos de este colapso de la tubería. Precisamente, el pasado mes de agosto la Junta de Andalucía realizó obras de carácter "urgente" en las conducciones de agua del viaducto.

Desde un prinicipio, Aguas de Huelva aseguró que el incidente no iba a afectar al suministro de la ciudad. Explicaron que el puente Sifón tiene más de una conducción y en el caso de Huelva también está el suministro directo desde el embalse de Beas. La rotura de la tubería del puente Sifón fue muy aparatosa, pero no se cortóel suministro. Los técnicos de la Junta evalúan los daños y cómo se acometerá la reparación, una actuación que requerirá el cierre al tráfico. En todo momento se tuvo a los ayuntamientos de Huelva y Aljaraque informados.