Huelva, rota: la fotógrafa María Clauss y el periodista Óscar Toro mueren en el tren Madrid-Huelva

Huelva está consternada. La pesadilla que ha provocado el descarrilamiento del Alvia con destino a Huelva desde Madrid ayer mantiene en vilo a la provincia y se salda con dos nuevas víctimas más que reconocidas en la provincia onubense.

El mundo de la comunicación llora la muerte de la conocida fotógrafa María Clauss y de su pareja, el periodista Óscar Toro. Así lo ha confirmado la propia Guardia Civil este lunes. Desde la Comandancia de Córdoba indicaban que entre las víctimas mortales del accidente ferroviario se encontraba el matrimonio, que regresaba Huelva desde Madrid.

La muerte de María Clauss deja una profunda huella entre la sociedad de Huelva. La fotógrafa-Freelance, vinculada al fotoperiodismo, la imagen y la cultura, era Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y experta en realización de documentales para televisión por la Complutense.

Su trabajo profesional era parte fundamental para empresas e instituciones dentro de la provincia, ofreciendo una imagen de calidad y excelencia. Como fotoperiodista ha publicado en revistas y periódicos nacionales, regionales y locales como: El País Semanal, El Público, Semanal, Mujer 21, Turismo Aventura, Revista de Domingo del Grupo Joly, Diario 16, La Voz de Huelva y Huelva Información.

Entre su palmarés, destaca el premio de Fotografía Humanitaria de Médicos del Mundo Luis Valtueña, recibido en 2023, aunque muchos la conocerán por su gran vínculo con el cine femenino y el arte, siendo directora creativa de WofestHuelva, así como fundadora de la Asociación INvisible, entidad que pone en valor el periodismo, la comunicación y el arte para la transformación social, así como vicepresidenta del Ateneo de Huelva. Recientemente ha participado en las últimas exposiciones sobre el legado tartésico en el Museo de Huelva.

Su pareja, el periodista Óscar Toro Peña, también fallecido este domingo en el accidente de tren, llevaba más de dos década desarrollando diferentes iniciativas en materia de comunicación y sensibilización dedicadas a promover la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y el fomento de la convivencia. Toro ha sido director de la Fundación Xul para la Comunicación Social y Desarrollo e impulsor de la colección editorial Voces del Sur, a través de la que se intenta favorecer el intercambio de opiniones y reflexiones para construir, desde la participación y la corresponsabilidad, sociedades más justas, solidarias y sostenibles.

Toro era Doctor Cum Laude en Comunicación por la Universidad de Huelva, especialista en periodismo y comunicación para el cambio social y desarrollo y miembro del Grupo de Investigación Ágora y promotor de cursos de verano en la sede rabideña de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

La alcaldesa de Huelva rompe a llorar en el minuto de silencio

Durante el minuto de silencio celebrado en la Plaza de las Monjas por las víctimas, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda se ha mostrado rota de dolor. La alcaldesa declaró a los medios de comunicación que hay "muchas familias rotas, mucha gente sin información". Han vivido "una noche terrible, me he llevado toda la noche con ellos y a las 8:00 una vez recibimos el autobús de los heridos leves trasladamos el punto de información a la Policía Local donde hay más espacio y allí estuvimos ayudando con una buena relación entre todas las administraciones. No queremos dar información salvo que esté contrastada para evitar dolor y todos nuestro medios locales a disposición de las familias".

Miranda agradeció "al pueblo de Adamuz y a toda Andalucía la solidaridad tan grande y nosotros seguiremos ayudando, apoyando una situación terrible. Los que se bajaban del bus contaban un panorama aterrador. Todo nuestro pésame y ánimo y esperamos que los hospitalizados salgan en buen estado y ojalá demos paz a todas estas familias porque la incertidumbre es muy mala. Gracias a los medios, respetuosos desde el primer momento. Seguiremos apoyando a nuestra gente".