Las reuniones más reducidas marcan las compras de Nochevieja en Huelva

Una Navidad más, y van dos seguidas, la situación sanitaria marca una de las jornadas clave para las compras, las de Nochevieja. El repunte en la incidencia de las últimas semanas ha provocado que, por obligación o por prevención, los grupos que se reúnen en torno a la mesa sean más reducidos. Así lo manifiestan los detallistas del Mercado del Carmen. Como el rally París-Dakar que arranca mañana, la cena marca un recorrido por etapas con meta en las tradicionales uvas de la suerte.

Primero, toca preparar la mesa y en la Floristería Gallardo, Álvaro se encuentra en plena elaboración de centros navideños estándar o personalizados que oscilan entre los 20 y los 35 euros. “Los hacemos desde hace cinco o seis años y la gente comienza a comprarlos desde primeros de diciembre”. Junto a los que ya están hechos, los últimos pascueros de la temporada languidecen, “hemos llegado a tenerlos hasta a diez euros, pero ya los estamos liquidando a cinco euros”, dice su madre, Paula.

En los entremeses, la despensa de Huelva luce en todo su esplendor. Miguel Romero, del puesto del mismo nombre, se afana en el corte de jamón, la estrella indiscutible de las ventas junto a la caña de lomo. Disponen de bandejas al vacío de 100 gramos con jamón, “el de etiqueta roja es el más vendido, a 12 euros” la bandeja, mientras que la de bellota cuesta dos euros más. Indica que “el momento fuerte es justo antes de Nochebuena” y respecto al año pasado no han notado demasiadas diferencias porque “la gente consume mucho al estar más tiempo en casa”, de hecho tienen a cuatro personas contratadas desde octubre para la campaña navideña. Comenzaron a abastecer la demanda en octubre con los encargos de piezas de cebo de campo y paletas. “El corte de piezas está cada vez más solicitado, ha aumentado de forma increíble”.

Antes de seguir, hay que regar el menú con caldos de la tierra, son los más solicitados en La Vinoteca de M. Romero. Allí atiende José Luis, que destaca “la anticipación” de muchos clientes, que acuden desde noviembre hasta su punto de venta y lo atribuye “a la covid y a la amenaza de huelga en el transporte”. No obstante, aunque afirma que “nos defendemos”, también observa cierta intermitencia en el ritmo de las compras y que “el vino se deja siempre para el último día”.

Su oferta suma el vermut, aguardientes y licores, los precios de su puesto oscilan de los 5 a los 40 o 50 euros por botella. Aunque los favoritos son los productos locales, “el 80% de los clientes se deja aconsejar” y gastan una media de 8 o 10 euros por unidad. “Ahora la media sube de 12 a 15 euros porque los bolsillos se aflojan un poco más”, admite José Luis.

Con el vino en la mano, llega la hora del marisco. Julio Peguero atiende rodeado de la agradable compañía de cuerpos, gambas y cigalas. “Desde noviembre vinieron muchos a comprar para la Navidad, tanto decir la tele que había poco marisco y resulta que está más barato ahora, ¡en plena campaña!”. Julio señala, por ejemplo, gambas que a día 30 cuestan 24 euros el kilo “y han llegado a estar a 28 e incluso a 32 euros”.

Cuenta que “para Nochebuena se ha vendido lo más grande” aunque cree que “cada vez se pierde más la cosa navideña, antes venían gitanos al mercado que cantaban y ese ambientillo se va perdiendo. Además, hoy día para comer gambas cualquier día del año es posible. La Navidad es cuando peor se come porque se harta uno de sobras”.

Con este ánimo llega el plato principal y aquí, se opte por la carne o el pescado, la cosa parece que se afloja. Juanlu Marín regenta el puesto de pescado y marisco del mismo nombre. “Regular tirando a mal”, asegura que van las ventas. Los reyes de la Navidad como el rape y la merluza, este año lo son un poco menos en favor de otras especies más vendidas por piezas como la lubina. “Las familias están más repartidas y donde no esté la madre, que es la que siempre cocina más de la cuenta...”. En definitiva “las ventas han bajado en todos los aspectos, se empezó bien pero luego la gente ha tenido mucho miedo, durante la semana pasada fue clave tanto problema de la covid”.

Isabel está al frente de la carnicería Hermanos Romero y señala que “este año es raro, bueno, llevamos dos años raros”. Su experiencia es que “hemos tenido muchos pedidos que luego han echado para atrás por el virus, me han dicho que al final iban a ser menos gente para comer”. El cordero y el ibérico conforman la demanda principal en su negocio, productos que se han encarecido “por la subida de la luz y del gasóil”.

Y al fin las uvas, den suerte o no, es la ingesta irrenunciable en los últimos compases del año. En el puesto de Juan y Antonia tienen tarrinas de medio kilo sin pipas a 2,99. “Con pipa no vendo, no las quieren”, es el género que les ha parecido mejor a falta de la que suelen vender a granel, a 5,5 euros el kilo, aunque el precio varía entre los distintos puestos a partir de 3,95 euros. Juan afirma que los precios en su punto de venta no han variado y que además de la fruta por excelencia de Nochevieja, otros productos que marcan la campaña son “la fresa, la piña, el mango, el aguacate, la picota de Chile y también se suelen llevar más el cebollino, la albahaca y la rúcula”.

Acaba el menú, es la hora del champán y los polvorones, de brindar por el nuevo año y dejar atrás otro difícil de olvidar.