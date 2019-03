El reto de “trasladar nuestras carencias a toda España”

Fue el 12 de noviembre cuando la Diputación Provincial se sumó a la manifestación por las infraestructuras. La moción del diputado no adscrito Ruperto Gallado, en la que pedía el apoyo del ente provincial a la movilización, recibió el apoyo de todos los grupos (IU no votó la propuesta, debido a que Pedro Jiménez no acudió al Pleno al encontrarse enfermo).

De esta manera, el ente provincial, como “ayuntamiento de los ayuntamientos” que es, ha invitado a todos los onubenses de la provincia a participar en la manifestación del viernes, toda vez que la carencia de infraestructuras afecta a la sierra (la N-435), a la costa (accesos a las playas) o a cualquier pueblo que aspire a explotar sus potencialidades en turismo o comercio, con el problema de transporte desde otras provincias, ya sea ferroviario o por carretera.

También se lo ha solicitado a todas las fuerzas sociales, empresarios, sindicatos, asociaciones de vecinos y demás colectivos para que la secunden. Y la respuesta ha sido en todos los casos de total apoyo.

Ya el concejal no adscrito Enrique Figueroa llevó previamente esta iniciativa al Pleno del Ayuntamiento celebrado en noviembre, donde también recibió el apoyo unánime de todos los grupos. Así, se aprobó la convocatoria de la manifestación del 15-M liderada por el Ayuntamiento y por la Diputación (como instituciones de Huelva) para reclamar mejoras en las infraestructuras.

A tres días de la gran movilización, el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, recuerda que el objetivo de la misma es “crear conciencia” y “trasladar a toda España nuestras carencias”.

No en vano, desde el inicio de la convocatoria, tanto el dirigente del ente provincial como el alcalde de la capital, Gabriel Cruz, han dejado claro que la protesta –que partirá el viernes de las 17:30 desde el antiguo estadio para recorrer, entre otras calles, la avenida Federico Molina, la Alameda Sundheim, el Punto, la avenida Martín Alonso Pinzón y la plaza de la Constitución, antes de finalizar en la plaza de las Monjas– no tiene colores políticos, toda vez que se una reivindicación por todas las infraestructuras necesarias en la provincia de Huelva y a la que están llamados todos los ciudadanos. De hecho, es la sociedad civil la que la lidera.

En este sentido, Caraballo ha insistido en que “no se trata de una manifestación contra el Gobierno central ni contra ningún gobierno”. Porque de lo que se trata es de pedir mejoras constantes y de contar con una agenda para diseñar las grandes infraestructuras que necesita Huelva. Desde la Diputación, como una de las instituciones convocantes, quieren que el 15-M suponga un punto de no retorno en esta lucha.

Las 19 peticiones de obras y actuaciones por acometer para resolver la carencia que tiene la provincia en infraestructuras son la Alta velocidad HuelvaSevilla, la mejora del trazado de la red viaria Huelva-Sevilla, la modernización de la línea Huelva-Zafra, la ampliación de horarios de la conexión directa Huelva-Madrid y sustitución de los actuales modelos de tren Alvia por otro más eficientes, la ampliación de horarios Huelva-Sevilla, el desdoble de la N435, la conexión de la N435 con la Ruta de la Plata y el acceso de la A49 con la Costa.

También figuran en en listado consensuado con los agentes sociales y la Federación Onubense de Empresarios (FOE) el tercer carril de la A49, el desdoble de la A492 por el Parque Científico y Tecnológico, la profundización y mantenimiento del dragado del Puerto, el trasvase del Condado, la Presa de Alcolea, las conexiones con la presa del embalse del Andévalo, el desdoble del túnel de San Silvestre, el Canal de Trigueros, el aeropuerto, el plan continuado de mantenimiento y regenración de playas, y planes de playas, con infraestructuras de servicio en el litoral.

Caraballo está convencido de que la movilización marcará un antes y un después en la sociedad. Por ello, aboga por aunar esfuerzos y por que los ciudadanos sean conscientes de la importancia del 15-M.

Todos los municipios, los sectores socioeconómicos, las asociaciones, colectivos y demás entidades que componen el tejido onubense están llamados a reivindicar el presente y futuro de la provincia. Huelva se mueve es el lema bajo el que la provincia mostrará la necesidad de inversiones para acometer las obras más urgentes y planificar el resto de actuaciones que “nos permitan despejar nuestro futuro con garantías”.

Como reza la hoja informativa de la movilización, Huelva exige a las administraciones “que nuestra provincia sea objetivo preferente de sus inversiones” y dotar al territorio onubense de los presupuestos adecuados para poder acometer las necesidades que tiene la provincia en infraestructuras.

Para ello, los convocantes han desarrollado estas última semanas un intenso calendario de encuentros con todos los sectores y colectivos, para llevar a cabo “la máxima movilización posible”.Y es que cuanta más gente haya “más capacidad de presión vamos a tener ante todas las administraciones”, tal y como ha advertido Caraballo.