Ciudadanos pierde su escaño y confirma en Huelva su desplome nacional

Efímero es el adjetivo que califica el paso de Carlos Hermoso por el Congreso de los Diputados. La noche del 10 de noviembre distaba mucho de asemejarse a la atmósfera de aplausos y vítores que resonaban en la sede de Ciudadanos el pasado 28 de abril. Huelva no fue una excepción y confirmó el desplome de la formación naranja con respecto a las últimas elecciones generales en el conjunto del país.

Si hace apenas seis meses comenzaba a germinar la idea de un posible sorpasso en Huelva, después de que el Partido Popular aguantase como segunda fuerza política con una ventaja de tan solo 67 votos, la pasada noche electoral condenó a la formación naranja y la relegó a la quinta posición en cuanto a fuerzas políticas se refiere.

La tendencia al alza que experimentaban los naranjas en Huelva se ha visto paralizada. Con 18.000 apoyos, Ciudadanos pierde su escaño en la provincia onubense tras concentrar únicamente un 7,31% de los votos escrutados. Muy lejos quedan los 44.842 votos de las últimas elecciones que permitieron a los naranjas arrebatar un diputado al Partido Popular, o los 28.000 que reunió en los comicios de 2016.

El castigo que auguraban las encuestas se evidenciaba en las caras de incertidumbre y ansiedad de los miembros del partido que esperaban el escrutinio. Se esperaba que la formación más damnificada de la jornada electoral fuera Ciudadanos, pero había un atisbo de esperanza que, sin embargo, se disolvió rápidamente. Cuando el recuento de votos alcanzaba tan solo el 10%, la sede de Ciudadanos se sumía en el silencio con la confirmación del batacazo que se avecinaba. De hecho, la única consejera onubense, Rocío Ruiz, abandonaba el cuartel general de los naranjas antes de que se cumplieran las 10 de la noche. Con el 50% del escrutinio, Ciudadanos ostentaba un 6,95% de los votos en la provincia.

La capital onubense se erigía en las pasadas elecciones como la localidad donde más apoyos consiguió Ciudadanos, secundada por Aljaraque. No obstante, hasta los espacios donde la formación se sentía fuerte se olvidaron de ellos en estos comicios.

Huelva vino a confirmar un patrón que se ha repetido en España y en la comunidad andaluza, donde todas las provincias perdían un diputado naranja. De hecho, tan solo Málaga, Sevilla y Cádiz aportarán un escaño a la Cámara Baja.

Al filo de la medianoche, una vez que Albert Rivera y Juan Marín, como manda el protocolo, valoraron los resultados, Carlos Hermoso calificaba el desenlace de la jornada electoral como una derrota “sin paliativos”. Lo hacía solo, sin el habitual arropamiento que reciben los líderes políticos cuando pasan a realizar una valoración de los apoyos recibidos.

En relación a los apoyos conseguidos en Huelva, el cabeza de lista al Congreso consideraba que el virus “se había extendido por todas las provincias”. Para Hermoso, la población depositó su confianza en opciones como la extrema derecha o en el Gobierno de Sánchez en lugar de “apostar por un proyecto centrado, liberal y moderado”. En este sentido, lamentó que “la única alternativa de encuentro” entre formaciones políticas hubiera sido la más castigada del país, pues “con los resultados del 10 de noviembre la separación entre los bloques de derecha e izquierda es mucho mayor”. No obstante, la hecatombe no asustaba a Hermoso, quien se encontraba “con fuerzas de seguir”, en tanto que su compromiso con el partido no se verá adulterado “por los resultados de las elecciones”.

Tras los comicios, Ciudadanos ve en “el trabajo” la fórmula idónea para volver a emerger. De hecho, el líder naranja considera “clave” para el nuevo rumbo que tomará el partido la reunión urgente de la Ejecutiva Nacional convocada por Albert Rivera. Precisamente, el trabajo durante la campaña exprés “no ha faltado” para Carlos Hermoso, quien se mostraba satisfecho con el despliegue realizado en la provincia al “haber podido escuchar a numerosos colectivos”.