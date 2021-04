El fin de las restricciones impulsa más de un 24% los contratos en el comercio de Huelva

El fin del confinamiento trajo, como no podía ser de otra manera, un aumento de la contratación en el comercio onubense. No obstante, las cifras dadas a conocer ayer por Randstad, no dibujan un panorama tan halagüeño como podría parecer. Es cierto que el aumento de un 24% que la empresa de trabajo temporal registra en la provincia de Huelva, se encuentra en el doble de la media nacional y en seis puntos más que la andaluza, pero hay que tener en cuenta que se compara con lo peor de las medidas de confinamiento que se vivieron hace un año en todo el país.

No obstante, sí parece apuntar a una ligera recuperación, derivada especialmente de la relajación en las restricciones de los horarios comerciales y en el aumento de la movilidad con el levantamiento de los cierres perimetrales de la mayoría de las localidades de la provincia.

Randstad revela que el número de contratos firmados en comercio en Andalucía ha crecido un 12,8%, con respecto a marzo de 2020, un incremento 6,1 puntos porcentuales superior a la media nacional. En concreto, se han firmado 32.854 contratos en el sector del comercio y supone el 20,7% de todos los contratos del país que se firmaron en el sector.

A nivel provincial, Málaga (7.348), Almería (7.035) y Sevilla (5.207) registraron los mayores volúmenes de contratación. No obstante, si se tiene en cuenta el incremento porcentual, es cuando Huelva sobrepasa a la mayoría de ellas, ya que de hecho es la cuarta provincia en la comunidad autónoma en el incremento en el número de contratos, sólo superada por el casi 48% que se contabilizó en Granada, el 31,6% de Córdoba y en 24,1% de la provincia de Cádiz.

En Huelva se firmaron el pasado mes de marzo un total de 1.656 contratos en el comercio, frente a los 1.336 que lo hicieron en el mismo mes del año pasado.

Randstad revela que el 74% de los empresarios del comercio confían en recuperar sus negocios completamente a finales de este año, una cifra tres puntos porcentuales más optimista que la del conjunto de las empresas del país, de las que el 71% espera ya haber alcanzado en esa fecha niveles previos a la irrupción de la crisis.

El estudio de Randstad también ha tenido en cuenta cuáles son las principales preocupaciones y qué medidas consideran los empresarios que podrían ayudar al sector del comercio. La mayoría de ellos confiesa que su principal preocupación es la incertidumbre económica en cuanto al futuro del paísEn lo que se refiere a las medidas de apoyo, las empresas del comercio se decantan mayoritariamente por las ayudas directas por parte del Estado, las exenciones fiscales y una mayor flexibilidad laboral.

Según Valentín Bote, director de Randstad Research, “a pesar de que el sector de comercio ha sufrido un duro revés en aspectos como el canal físico o las rebajas, ha tenido a su alcance las nuevas tecnologías como alternativa a la crisis. El comercio electrónico ha resultado una auténtica tabla de salvación para muchas empresas del sector”.