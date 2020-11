Las reservas de cenas de Navidad se caen este año por la pandemia en Huelva

El sector de la hostelería es claro, contundente, transparente y se muestra resignado a la hora de afirmar que no hay existencias de reservas para comidas de Navidad. Cuando el mes de noviembre protagoniza el calendario es habitual que las agendas se llenen de celebraciones de amigos, familiares y trabajadores de empresas de cara al final de un nuevo año. En 2020 no. El coronavirus ha dado un vuelco a todos los planes desde el mes de marzo y ahora es el turno de que los eventos navideños se trastoquen como ha ocurrido con otras fiestas y ámbitos en semanas anteriores. Los hosteleros aseguran que su libro de reservas está vacío a diferencia de años anteriores, que a estas alturas del año había que rebuscar un establecimiento para tener confirmado un hueco para comer.

“Reservas 0”, apuntan desde el sector onubense. Y no hay ni siquiera previsiones. Por encima de todo se encuentran las incertidumbres. Los hoteleros aseguran que son el sector “más castigado” de la pandemia y se acogen a los “múltiples” cambios de medidas restrictivas y “sin ayudas”. Además, desde el sector siguen advirtiendo que no son los culpables de la propagación del virus y lamentan que los obstáculos caigan sobre ellos. Así al menos han recalcado durante estas semanas a Huelva Información.

Al poner encima de la mesa las comidas de Navidad la previsión es nula. Desde el sector descartan las cenas de amigos, familiares y trabajadores de empresas debido al toque de queda existente hasta las 23:00. “Si vas a cenar y después no te vas a poder tomar una copa porque no tienes tiempo pues es una tontería”, afirma a este periódico el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de Huelva, perteneciente al Círculo Empresarial de Turismo, Antonio Ramón Macías. Quitando esta opción, cualquier grupo de personas tendría que recurrir a los almuerzos navideños. Aquí, para el sector, entra en juego el obstáculo de que el aforo máximo de cada reunión es de seis personas. Aun así, “casi todas las reservas que había para Navidad se han caído”, por lo que el sector se enfrenta a unas fiestas completamente distintas a las facturadas en los últimos años.

Una de las fechas que marcan en rojo los establecimientos hosteleros es diciembre. El ambiente navideño es sinónimo de un gran número de personas en la calle que terminan llenando bares y restaurantes durante semanas. Este año, sin embargo, la situación es diferente. “Vamos a perder un 75% de ventas en este año”, asegura a Huelva Información el presidente de la Asociación Provincial de Bares Restaurantes y Cafeterías de Huelva (Bareca), perteneciente a la Federación Onubense de Empresarios, Rafael Acevedo.

En busca de posibles alternativas para reactivar el sector en estas fechas -además de la reivindicación de ayudas a las administraciones por parte de los hosteleros- Acevedo apunta a que lo “único es aprovechar las horas que podamos estar abiertos. Y que la gente tenga un poquito de consideración y que se eche a la calle, con todo el respeto hacia el virus pero que ayude al sector de las hostelería, que es el que está más destruido”.

El presidente de Bareca también recuerda el daño que está produciendo la pandemia al empleo del sector. En relación al pasado puente de Todos los Santos, Acevedo señala que el año pasado, por las mismas fechas, había “18.000 puestos de trabajo directos” en la provincia de Huelva; mientras que este año había que restar unos 4.000. Aparte de los puestos de trabajo indirectos.

Por ejemplo, desde el establecimiento hotelero Coma Tapas&Punto señalan a este periódico que a estas alturas del calendario, el año pasado el libro de reservas de cara a celebraciones de Navidad “ya estaba cargado. Hoy, en cambio hay 0 reservas”. Es más, desde el bar señalan que “la mitad de las empresas con las que he hablado dicen que este año no van a celebrar cena”. “Estamos con la incertidumbre”, explican aunque “si no sabemos siquiera si vamos a cenar en familia en Navidad”.

Aun así, el sector de la hostelería siempre ha sido camaleónico en busca de intentar adaptarse a las situaciones. “Al final tendremos que ser resolutivos como es la hostelería para llamar a la gente, pero está muy complicado”.

A fin de cuentas, la hostelería no tiene en su pensamiento las celebraciones de comidas de Navidad a razón de que ya ha habido numerosos cambios de medidas y restricciones. “No sabemos cómo vamos a estar la semana que viene, imagínate de cara a Navidad”, comentan a este periódico desde un establecimiento hostelero. En este sentido el sector trabaja a diario con la incertidumbre de qué ocurrirá al día siguiente, según han remarcado. A esto hay que añadir las nuevas medidas que pueda llevar a cabo el presidente de la Junta de Andalucía este domingo. Juanma Moreno aseguró que medidas como el cierre de la hostelería y la restauración son “propuestas que están encima de la mesa” en la lucha contra el coronavirus y reiteró que se estudiarán este domingo en el comité técnico de seguimiento de la pandemia. Además, explicó que cualquier decisión se adoptará en función de la incidencia del virus en las provincias.