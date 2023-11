La terminación de las obras del Mercado de San Sebastián de Huelva se licitará por vía de urgencia

La terminación de las obras de remodelación del Mercado de San Sebastián de Huelva se licitará por vía de urgencia. Así lo manifestó el teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital onubense, Felipe Arias. Señaló que "acabamos de resolver el contrato, aunque hemos solucionado la situación que nos encontramos con una obra paralizada y hemos podido garantizar que se continúen hasta hace unos días, donde se produjo lo inevitable, la empresa ha entrado en concurso de acreedores y, por tanto, no puede continuar con esa obra y hay que resolverla, pero sí hemos conseguido hasta entonces ir avanzando".

Arias destacó que "teníamos el Plan B ya preparado con un proyecto para sacar a licitación, con contrataciones de emergencia y con contrato de vigilancia para garantizar la seguridad de las instalaciones, para que no haya vandalismo de unas inversiones que se han hecho allí, todo ese trabajo se ha realizado de manera paralela, ya está avanzado y nuestro objetivo es que esta obra no se retrase mucho más y que lleguemos en plazo. Soy optimista y pienso que podemos llegar al cronograma de los técnicos".

Explicó que "también me preocupaba que esa obra quedara completamente cerrada y sellada al agua, con lo cual se le ha dado prioridad a los cerramientos y carpinterías metálicas, si llueve no deteriora el interior del edificio, hemos conseguido los objetivos que nos planteamos: cerrar la obra, la seguridad y todos los procedimientos que agilicen que esa obra puede estar reiniciada lo antes posible". Recalcó que "durante todos estos meses, desde que detectamos el problema, hasta hoy la obra ha estado en marcha. Nos encontramos con una obra parada y hemos conseguido que continúe hasta el momento que es difícil de superar, que es cuando la empresa entra en concurso de acreedores y ya no puede continuar".