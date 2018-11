Díaz reclama que se trate al turismo como una “cuestión de Estado”

El turismo exige una “unidad de acción” y que sea considerado como una “cuestión de Estado” por parte de todos los agentes que operan alrededor de él. Lo reclamó anoche el presidente del Círculo Empresarial de Turismo, José Manuel Díaz, en la intervención que ofreció a los principales representantes del sector durante la I Gala del Turismo de la Provincia. Para Díaz esto es esencial si se quiere consolidar el turismo como uno de los principales motores económicos de la provincia.

El presidente del Círculo fue claro en su intervención, en la que exigió “que no se politicen los asuntos relacionados con el turismo” y se eviten situaciones como las que se vivieron este verano, “con las obras de reparación del litoral como instrumento para alimentar polémicas infructuosas”. Es decir, que lo que hace falta es “un frente común de todos los partidos políticos y administraciones” para dar soluciones.

La de anoche fue una cita para reconocer el “compromiso, trabajo el esfuerzo” de personas, trabajadores y empresas que han luchado, y lo siguen haciendo, para convertir Huelva en un destino turístico de primer nivel. Pero también era el mejor momento para reivindicar lo que el sector considera que es de justicia. Un momento para reflexionar sobre uno de los pilares económicos en los que se sustenta la actividad productiva de Huelva. Díaz se quiso centrar en el futuro. Un futuro que pasa por “una cosa tan sencilla a priori –entiende el presidente del Círculo– como es que todos creamos en él, desde la perspectiva de hacer de éste uno de los ejes principales en los que tanto la Administración, como los empresarios, los trabajadores y la ciudadanía en general, fijemos en el trabajo de cada día”.

Y los que anoche estaban en las cocheras del Puerto, donde se desarrolló el acto, creen en ello. El alcalde, Gabriel Cruz, fue el primero en demostrarlo públicamente. “El turismo es un sector esencial y basta con mirar la cantidad y calidad de los que estamos aquí presentes para demostrarlo”, dijo.

Díaz recordó que, “a diferencia de otros sectores productivos, no cuentan con ayudas económicas de la Administración con carácter general. Lo que sí demandan es “que se favorezcan las “condiciones mínimas” para poder desarrollar su actividad “con cierta garantía de éxito”, así como para dar seguridad a los más de 15.000 trabajadores que viven directamente del turismo en Huelva. Y de nuevo le respaldó el alcalde de Huelva: “El Ayuntamiento ha vuelto al Patronato de Turismo y es a la Administración a la que le corresponde generar todo lo que posibilite nuestro desarrollo y progreso y el turismo juega ahí un papel fundamental”.

Acercar el destino

Es difícil hacer una intervención sobre el futuro del turismo y no mencionar las infraestructuras. Ayer volvieron a salir a la luz porque uno de los principales problemas que tiene la provincia es precisamente la conectividad del destino. El también presidente de los hoteleros no quiso cansar “con la retahíla” de las necesidades en la materia. Sólo incidió en aquello que puede cambiar la balanza de la fuerte estacionalidad que tiene el destino: el aeropuerto. Para Díaz es la única vía para traer turistas internacionales, “una de las claves que permitirían un mayor y mejor aprovechamiento de nuestra oferta” y poner en el mapa de la touroperación internacional nuestro destino.

Como una infraestructura imprescindible también lo ve el presidente de la Diputación Provincial y del Patronato de Turismo, Ignacio Caraballo. Anoche fue contundente:“El turismo siempre ha sido algo nuestro –dijo, refiriéndose a la Diputación–. Si alguien ha apostado por el sector hemos sido nosotros y me comprometo a que la Diputación, incluso saliendo de la estructura del aeropuerto, esté o no dentro, seguirá apostando por él. No podemos perder ni un minuto más”.

Aunque no es tarea fácil, porque “el desgaste que el destino padece como consecuencia de la precariedad de los servicios ferroviarios va mucho más allá que las molestias que generan a nuestros visitantes. Supone –sentencia Díaz– trasladar una imagen del destino absolutamente tercermundista”, lo que merma aún más la competitividad respecto a otros destinos. Para solucionarlo, también se hizo público anoche el compromiso del Ayuntamiento: “Podéis contar con el Ayuntamiento para crecer, con la fuerza de nuestra unión seguro que el futuro es esplendoroso”.

Díaz demanda que “todos pensemos en clave turística” y “seamos, antes que nada, prescriptores y embajadores de nuestro destino”

Aunque parezca mentira, después de treinta años de desarrollo turístico, “se sigue sin creer que uno de los principales motores del futuro de la provincia es el turismo”. De ahí que desde el sector se vea necesario que “todos” piensen en “clave turística” y “seamos, antes que nada, prescriptores y embajadores de nuestro destino”. Es necesario “cuidar la imagen –insistió Díaz– porque es el principal patrimonio con el que cuenta cualquier destino”. Más aún cuando el sector turístico es sensible a cualquier cuestión que afecte a su imagen”. Por eso demanda una mayor “empatía y sensibilidad” hacia el sector y una mayor “implicación, transparencia y apuesta” en la dotación de medios económicos al Patronato de Turismo “para mejorar e intensificar la imagen, y de esa manera paliar el daño que se hace a la imagen de nuestro destino”.

Las declaraciones se realizaron ante un nutrido grupo de representes del sector turístico, así como autoridades y representantes políticos que no quisieron faltar a la convocatoria del Círculo Empresarial de Turismo. La ocasión merecía la pena porque se ponía de relieve el valor de quienes han sido precursores en este ámbito.

Distinciones

En la primera edición de estos premios, el Círculo Empresarial de Turismo quiso reconocer a Antonio Guzmán, propietario de la empresa Hoteles Actual que gestiona los hoteles Pato de Punta Umbría, por su apuesta por el destino, por ser pionero en el desarrollo turístico, además de por su incansable capacidad de trabajo y su colaboración permanente con el sector turístico onubense. En su representación estuvo anoche Manuel González, quien recogió la distinción de manos del presidente del Círculo y aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento a Huelva para que sea “tan inconformista como es Antonio y sea capaz de que el futuro de Huelva está en nuestras manos” .

El restaurante Los Gordos ha sido uno de los establecimientos hosteleros de la provincia pioneros en dar a conocer su riqueza gastronómica. Fue además uno de los primeros que dieron pie a consolidar en Huelva lo que hoy se conoce como turismo gastronómico y por eso fue reconocido ayer. El vicepresidente del Círculo y presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Huelva, Antonio Ramón Macías, entregó el premio a Milagros Domínguez, sobrina del propietario, que sin poder contener la emoción agradeció el reconocimiento en nombre de toda la familia.

El chef de Salón Palace, Luis López Galdeano, se sumó a las distinciones por ser pionero en la promoción de la hostelería onubense, por su larga trayectoria profesional y ser maestro de muchos profesionales que hoy trabajan en las cocinas. Dedicó su galardón, que recogió de manos del alcalde, a su familia y a sus compañeros de profesión.

Muy pocos en Huelva no conocen a Juan Antonio Domínguez, antiguo propietario de uno de los templos gastronómico de la provincia, La Plazuela de Aljaraque.

Se le distinguió por su trayectoria profesional y por su afán de superación pese a las dificultades. El veterano hostelero recibió el premio de manos del delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Francisco José Romero, y agradeció el galardón de la mejor manera que podía hacerlo: cantando la carta de sus postres en la que no faltó la milhoja caramelizada con frutos del bosque o la pirámide de tres chocolates.

El cierre llegó con un premio a la ilusión, fuerza y empeño de los propietarios del camping Doñana por superar las graves consecuencias sufridas tras el incendio que asoló el entorno de Doñana. Tras un año, han dado una lección de superación. Caraballo fue el encargado de entregar el galardón a Pablo Fraile, que agradeció el respaldo recibido.