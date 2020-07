Los rebrotes provocan múltiples cancelaciones hoteleras en Huelva

Ni siendo Huelva una de las provincias del país con menor incidencia actual del coronavirus se salva de la cancelación de reservas hoteleras. Hace unas semanas que se ponía el foco en que Andalucía era e iba a ser una de la regiones más demandadas a nivel mundial. Pues bien, el sector turístico de la provincia no prevé que la ocupación en el mes de julio supere el 40% y además, desde el Círculo Empresarial de Turismo apuntaron a que se han registrado un 56% de cancelaciones sobre las reservas realizadas para este mes.

Según explicó a este periódico la organización empresarial esto se ha debido a tres factores fundamentalmente: por un lado el rebrote que se originó en Lepe, el anuncio del uso obligatorio de la mascarilla, y los rebrotes nacionales. El Círculo expuso que estas tres causas han echado para atrás a muchos turistas que tenían pensado pasar sus vacaciones en la provincia de Huelva.

Aun así la proyección, según el Círculo, de reservas desde enero hasta diciembre ha descendido un “73%” con respecto a 2019, mientras que la misma estadística pero sobre pernoctaciones apunta a una caída del 71,1% en un año. Las bajas previsiones de ocupación tampoco tienen que ver con el precio que se ha marcado en el territorio onubense. Es más, desde el Círculo remarcaron que el coste medio de las habitaciones hoteleras ha caído un 12%-17%, e incluso existen casos donde el porcentaje se ha ido a más del 25%.

Son datos preocupantes, aunque la situación es muy volátil por las circunstancias en las que se encuentra la sociedad a raíz de la pandemia. Lo que es cierto es que no son buenas noticias, primero porque prácticamente la totalidad de los establecimientos hoteleros están abiertos, y segundo porque el turismo es una pieza clave, fundamental e imprescindible en el desarrollo económico de la provincia de Huelva.

Aunque la cara de la moneda sea cruz, desde el Círculo Empresarial de Turismo ya contaban con estos datos negativos. “Nos los esperábamos”, afirmó la organización a Huelva Información. Y lo peor de todo es que el miedo y la incertidumbre sigue ahí porque un rebrote en el territorio onubense puede ser la puntilla a una temporada estival que va a quedar para el olvido tanto a nivel de cifras como económicamente. De momento, el 49% de las reservas en la provincia de Huelva han sido para fines de semana, mientras que el 38,5% para estancias de 5 a 7 días. El resto, el 12,5%, se han decantado para una estancia de más de una semana.

Por otro lado, la previsión de la organización empresarial es que los apartamentos turísticos cierren el mes de julio con una ocupación muy cercana al 50% sobre las 5.243 plazas que hay en estos momentos disponibles.

Desde el Consejo Empresarial de Turismo, pertenecientes a la Federación Onubense de Empresarios (FOE), señalaron que la situación está “muy muy complicada” porque la media de ocupación “es muy baja”. Aunque desde su punto de vista se han producido cancelaciones –que se ligan al “miedo”– pero no “son grandes números” ya que además “están entrando reservas”. Desde el Consejo estimaron que directamente los turistas que tenían entre sus planes acudir a la provincia de Huelva este verano no vienen por los hechos que están ocurriendo en otros puntos del país en relación a los rebrotes por lo que “no es que no vengan por miedo a lo que ocurre en Huelva”.

Así, para ellos no es tan preocupante el aspecto de las cancelaciones sino “la previsión de ocupación en este mes, que eso no da para abrir el hotel”. Y lo peor de todo es que “el mes de agosto va por el estilo”. También, desde el Consejo Empresarial de Turismo descartaron a este periódico que haya cierres de establecimientos hoteleros puesto que “una vez que haces la apertura es muy difícil” volver atrás ya que, entre otras cuestiones no se puede hacer un Erte debido a la Covid-19, como sí ocurrió durante el estado de alarma.

También desde la FOE apuntaron al concepto de la volatilidad, sobre todo, en el aspecto de las reservas de última hora ya que los visitantes están a la espera en su lugar de origen a ver qué sucede en el país y en las zonas turísticas y deciden si hacer la maleta, prácticamente en el último momento. Por último, desde el Consejo Empresarial señalaron que no creen que las cancelaciones que se están produciendo en la provincia de Huelva se deban al uso obligatorio de la mascarilla, sino que es “al revés, eso potencia” como factor para venir a esta esquina del sur occidental.