Las primeras rebajas del año finalizan con una “tímida recuperación”del 3%

El primer periodo de rebajas de este nuevo año finalizó el pasado 28 de febrero con unos números en ventas “prácticamente” iguales a los del año pasado, según comentó a Huelva Información el secretario de Huelva Comercio, Daniel Caldentey. Las ventas solo han tenido un “tímido” crecimiento del 3%, sobre todo gracias al sector textil, “que es el principal baluarte en esta campaña”, junto al de complementos y el de nuevas tecnologías. Estas tres patas son lass que provocan las mayores ventas de rebajas porque son los comercios que más atraen tradicionalmente a los onubenses durante este periodo.

El leve crecimiento de las ventas no es ni siquiera el centro del discurso del también gerente del Centro Comercial Abierto Calles del Centro. Y es que “las rebajas no es que estén olvidadas, es que parece que fueron en otra época”, señaló Caldentey. No es que no existan las rebajas “sino que el público no entiende” un periodo de descuentos “de dos meses”.

Tanto es así que Caldentey explicó que aunque son muchos los establecimientos comerciales “que han alargado su periodo de rebajas, aunque sea en la cartelería, la realidad es que” este tramo de descuentos y promociones “terminó hace poco más de un mes”. Al no tener apenas una repercusión en el cliente “las tiendas poco a poco van adaptando su oferta a otro tipo de artículo de continuación o temporada”, por lo que las rebajas “prácticamente, quedan olvidadas pasadas 2-3 semanas del inicio”.

Los sectores de textil, complementos y nuevas tecnologías son los más demandados

El principal motivo que alega Daniel Caldentey es que no existe un periodo de obligado cumplimiento de rebajas, que es algo que demandan desde hace años “porque la liberalización ha producido que se diluya el efecto de las mismas”. El primer factor que produce esto es “la continua política de descuentos que establecen las grandes cadenas: una semana tienen una promoción, la semana siguiente otra...” y hace que las rebajas “se diluyan entre ellas. Y el segundo factor es que el periodo de rebajas “no tiene un marco regulatorio de obligado cumplimiento para todos los establecimientos comerciales en Andalucía”, con fechas de inicio y final de descuentos para todos los comerciantes por igual.

Aunque las ventas de este año han igualado prácticamente las del 2018, “no es la valoración que tenemos que hacer”. La comparación que el secretario de Huelva Comercio apuntó es con respecto a hace 6-7 años, “que es cuando había un marco regulatorio de obligado cumplimiento”. Desde entonces “las rebajas han bajado más de un 50-60% en ventas y ese es el análisis que tenemos que hacer”. Para volver de nuevo a esos números, la defensa de una reivindicación de un periodo de descuentos para todos por igual es la labor que hacen los comerciantes y que ahora también lo harán “ante el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía”.