La Rábida será sede en enero de la XXXVI Cumbre Hispano-Lusa de jefes de Gobierno

La Rábida será sede de la XXXVI Cumbre Hispano-Lusa de jefes de Gobierno en enero. La posibilidad de que Huelva pudiera acoger por primera vez este encuentro ibérico de alto nivel se barajaba hace tiempo pero ha sido ahora cuando han comenzado los preparativos para su celebración en el paraje de Palos de la Frontera, después de ser pospuesta la programación prevista, como cada año, en otoño. Finalmente se celebrará el jueves 29 de enero, según ha confirmado Huelva Información de fuentes de Moncloa, en el histórico enclave rabideño .

No ha habido aún anuncio público de la sede y la fecha de celebración pero sí ha trascendido que en la agenda de la Cumbre Ibérica tendrá un papel destacado la conexión ferroviaria entre España y Portugal, así como la gestión común de recursos hídricos, como ya se trataron en el último encuentro bilateral, celebrado en Faro el 23 de octubre de 2024.

Hace dos meses, el comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, había avanzado en Madrid, durante la celebración del Foro del Corredor del Sudoeste Ibérico, que la Cumbre Ibérica se celebraría en Huelva a mediados de noviembre, aunque hubo de posponerse a primeros de 2026 por razones que no han trascendido, con idea de que el siguiente encuentro se celebre en Portugal en otoño, siguiendo la habitual celebración alterna del encuentro entre ambos países a finales de año.

El monasterio de La Rábida ha recibido en los últimos días la visita de una delegación de Moncloa para conocer las instalaciones al detalle y comenzar los preparativos de la cumbre, en cuanto a logística y seguridad a poco más de un mes de que se celebre. El histórico edificio del siglo XV, que acogió a Cristóbal Colón en los preparativos de su primer viaje a América, se baraja como sede protocolaria, y otros puntos del paraje, como el Foro Iberoamericano y el muelle de las Carabelas, formarían parte de las reuniones a celebrar durante ese día.

La Cumbre Ibérica se celebrará en La Rábida justo una semana después de que el Rey presida el acto de conmemoración del centenario del vuelo del Plus Ultra, que acogerá el Muelle de la Reina. El Ayuntamiento de Palos de la Frontera anunció la semana pasada la asistencia de Felipe VI a la celebración de la histórica gesta que tuvo como punto de origen también el enclave rabideño.

La Cumbre Ibérica con Pedro Sánchez y Luís Montenegro llegará una semana después de la visita del rey Felipe VI para la celebración del centenario del vuelo del Plus Ultra

El 29 de enero estarán en La Rábida el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Luís Montenegro, que ya encabezaron en el Algarve la cumbre que reunirá a los ministros de ambos países para ahondar en la cooperación hispano-lusa en materia política, económica y social, y firmar acuerdos que impulsen proyectos de interés común.

El 30 de octubre pasado se celebró en Castro Marim, en el Algarve portugués, la reunión de la XVI Comisión Hispano-Lusa para la Cooperación Transfronteriza (CLECTF), órgano intergubernamental que reúne a representantes de los gobiernos de España y Portugal, entidades territoriales y asociaciones de municipios de ambos países. La CLECTF se reúne con carácter previo a la Cumbre Ibérica entre los gobiernos de España y Portugal, y son sus conclusiones las que se elevan al encuentro bilateral.

Línea Huelva-Faro de alta velocidad

La conexión ferroviaria de alta velocidad es uno de los principales temas a desarrollar en este encuentro, y se confía en que esté en la agenda la demandada línea internacional entre el Algarve y Andalucía, a través de Faro y Huelva, de la que ya en la cumbre de Faro salió el compromiso de encargar un estudio de viabilidad para incorporarlo a la planificación de conexiones que están desarrollando ambos países.

En este desarrollo está en primer lugar la ejecución de otra vieja aspiración ibérica, que es la conexión por AVE entre Madrid y Lisboa. Desde el Gobierno de España hay un compromiso firme para que la parte del trazado que discurrirá por territorio español esté finalizado en 2030. Quedaría pendiente la parte portuguesa de la nueva línea internacional, que será complementada con la conexión norte entre Oporto y Vigo, y a la que también podría sumarse con un acuerdo más sólido una nueva línea entre Huelva y Faro, con la proyección de un calendario de ejecución y puesta en servicio.

Monasterio de La Rábida, uno de los escenarios previstos para la XXXVI Cumbre Ibérica de enero. / E.P.

En la agenda se prevé que se incluyan los avances de la nueva conexión transfronteriza en la provincia de Huelva entre Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim mediante un puente internacional que una por carretera ambas localidades vecinas ubicadas en la ribera del Guadiana. Pero también estará el agua entre los asuntos a tratar y muy concretamente la renovación del acuerdo hispano-luso del Convenio de Albufeira, que aseguraría recursos hídricos para las necesidades de la provincia onubense procedentes del embalse portugués de Alqueva, el mayor de Europa, con aguas del río fronterizo.

Igualmente se ha planteado la necesidad de encontrar puntos de colaboración en el desarrollo de proyectos energéticos estratégicos para Europa, como los asociados al Valle Andaluz del Hidrógeno, con Moeve y otras compañías han situado a Huelva como el enclave más importante en el sur de Europa, junto al Campo de Gibraltar, en Cádiz.

Pendientes de la Cumbre Iberoamericana de noviembre

La celebración de la Cumbre Ibérica en La Rábida está al margen de la petición formulada para que Huelva acoja uno de los encuentros ministeriales asociados a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.

El 21 de mayo se celebró en el claustro del monasterio de La Rábida un pleno extraordinario de la Diputación para aprobar unánimemente una declaración institucional con la que se solicitó al Gobierno la celebración de una de las reuniones multilaterales de alto nivel. Esa petición fue respaldada por numerosas instituciones y entidades de la provincia onubense, para atender una aspiración histórica para que el lugar protagonista del encuentro entre Europa y América sea sede de una Cumbre Iberoamericana. Hasta el momento no ha habido pronunciamiento desde el Gobierno, aunque se confía que en los próximos meses pueda llegar una respuesta positiva a la petición formal realizada desde Huelva.