¿Se puede dejar una moto sin seguro en la calle?

En algunos municipios de nuestro país es habitual ver motos paradas o abandonadas durante mucho tiempo en el mismo lugar. Una situación que obedece a diversos motivos: sus propietarios ya no desean hacerse cargo de ellas, no quieren o no pueden repararlas, prefieren desplazarse en otro medio de transporte...

No obstante, el hecho de dejar una motocicleta a su suerte en la vía pública no significa que el dueño pueda desentenderse de una serie de obligaciones. Muy al contrario, ha de cumplir con las normas municipales, comunitarias y estatales. Y aunque no tenga intención de circular con ella, también debe prestar atención al seguro de moto obligatorio.

¿Cuánto tiempo se puede dejar una moto parada en la calle?

En lo referente a las ordenanzas municipales, en España no existe una norma general que establezca cuántos días puede estar una motocicleta parada en la calle. Así, unas localidades permiten estacionar en el mismo lugar cinco días hábiles consecutivos y otras contemplan autorizaciones de hasta un mes.

¿Qué sanciones conlleva incumplir la normativa de estacionamiento?

Superado el plazo establecido por el ayuntamiento, el propietario sería sancionado. Y, además, podría hacer frente a otros gastos si el vehículo estuviese mal aparcado o hubiera sido trasladado en grúa al depósito municipal. En el caso de este último:

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial observa que, si la moto no se reclamase en un periodo de dos meses, sería enviada desde el depósito a un desguace.

De igual manera, una motocicleta acabaría en un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos si, permaneciendo más de un mes estacionada en el mismo lugar, careciese de matrícula o presentase desperfectos que impidiesen su circulación.

Asimismo, los expertos advierten que quienes dejan sus motocicletas paradas o abandonadas en la calle se arriesgan a pagar miles de euros si, debido a su mal estado de conservación, llegan a ser consideradas residuos nocivos para la salud y el entorno por la comunidad autónoma.

¿Qué sucede si se aparca una moto sin asegurar en la calle?

Y a todas las anteriores ha de sumarse una multa si se carece de seguro. Al respecto, desde la Dirección General de Tráfico advierten que cualquier vehículo estacionado en la vía pública debe tener el seguro y la ITV en vigor. Ello es así porque, incluso sin circular, una motocicleta no está exenta de caerse o ser origen de un incendio y provocar daños personales o materiales a terceros.

De cara a evitar este tipo de contratiempos, el organismo autónomo dependiente del Ministerio del Interior aconseja tramitar la baja temporal cuando un vehículo vaya a estar mucho tiempo parado. En esta situación, durante un año:

La moto deberá permanecer guardada en una propiedad privada –un garaje comunitario no tiene dicha condición–.

Su dueño no estará obligado a pagar el impuesto de circulación municipal.

Y tampoco tendrá que contratar un seguro ni pasar la ITV.

Moto parada en la calle: al menos, con seguro a terceros

En definitiva, siempre que esté dada de alta o de baja temporal en Tráfico, una moto que se encuentre en la calle ha de asegurarse. Por lo tanto, su propietario debe contratar un seguro de moto obligatorio que le cubra, al menos, ante los posibles daños que pueda ocasionar a terceros.