El 90% del empleo provincial está en riesgo por un posible colapso del túnel de San Silvestre

Del caudal de agua que transporta a diario el túnel de San Silvestre depende el suministro del 80% de los hogares de la provincia, el de actividad económica equivalente al 85% del PIB provincial y hasta el 90% del empleo en Huelva. esas cifras dan dimensión al impacto que tendría el derrumbe o una simple avería de una infraestructura única, que conecta el norte con el sur de la provincia, y que lleva casi 50 años sin someterse a ninguna revisión desde que fuera construida.

A las puertas de que el Gobierno presente los Presupuestos Generales del Estado, la Plataforma por el Túnel de San Silvestre ha lanzado una nueva ofensiva para conciencia sobre la "importancia capital" de la ejecución de esta obra estratégica que, como han insistido, "no trata de contribuir al desarrollo de la provincia sino a asegurar lo que ya tenemos".

El presidente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas (Aiqbe) de Huelva, Carlos Ortiz, ha mantenido esta mañana un encuentro con periodistas para trasladar la necesidad de que la infraestructura reclamada se ejecute sin más dilación. De ella dependen totalmente las industrias onubenses representadas por la Aiqbe, que captan un 8% del suministro actual que pasa por el túnel, junto al regadío agrícola onubense, que acapara el 72% del agua. El 20% restante se destina al consumo domestico, comercial y turístico, que también estarían en peligro en caso de que se produjera un corte .

Carlos Ortiz, como miembro de la plataforma, ha alertado de que la conducción actual fue construida en 1971 para transportar 40 hectómetros cúbicos, y que con el tiempo ha quintuplicado esta cifra, llegando a los 220hm3 actuales. En estos 49 años transcurridos, en los que se ha elevado de manera exponencial la presión sobre la infraestructura, no se ha realizado ninguna tarea de mantenimiento, que obligaría a detener el paso del agua.

"No sabemos en qué estado se encuentra ni en qué grado es inminente que se produzca una incidencia", han apuntado los miembros de la plataforma en el acto de esta mañana. Sólo es seguro que en caso de producirse un corte en el suministro, el agua debería tomarse de las reservas de la presa del Piedras, "que en el mejor de los casos daría para dos meses", tiempo considerado insuficiente para solucionar en el túnel cualquier problema que se pueda plantear.

No hay plan B, han insistido. Esa vía opcional del embalse del Piedras, además, estaría condicionada por las prioridades que se establecerían para el suministro, en el que el doméstico pasaría a un primer plano, seguido de la industria y del agrícola. Y Carlos Ortiz ha advertido que tendría consecuencias incalculables para la industria.

Las empresas de Aiqbe tienen un consumo actual de 18hm3, el 8% del total a su paso por San Silvestre, después de que en los últimos 15 años hayan rebajado un 60% el consumo, desde los 40hm3 que se consumían en 2005, siguiendo así las recomendaciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Ortiz ha recordado que las industrias han facturado el año pasado 8.700 millones de euros y generan 9.800 empleos directos e indirectos, con una inversión de 266 millones en 2019 y de 1.880 millones acumulada en los últimos diez años. De esta forma subraya el golpe que supondría un corte de suministro de agua prolongado, que obligaría a la parada de la actividad industrial.

La infraestructura proyectada tiene un presupuesto de 60 millones de euros, cantidad "tremendamente irrisoria para cualquier Administración teniendo en cuenta las graves repercusiones que puede tener que no se ejecute". En este caso es el Gobierno central el competente, y así lo asumió claramente el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, hace unos meses. "Pero seguimos igual, sin que se licite y empiecen las obras. Y ahora que se preparan los Presupuestos, todo lo que no sea recoger una partida de 60 millones para su ejecución o una cantidad razonable, y que se licite de manera inmediata, no nos valdría".

Hay un plazo estimado de "año y medio o dos años" para la realización de las obras, "siempre con la incertidumbre todo ese tiempo de lo que pudiera pasar". El riesgo está ahí y la Plataforma no va a parar hasta conseguirlo, también insistiendo en la vía de la colaboración público-privada, "si fuera necesario", porque están dispuestos a "adelantar" esos 60 millones de euros necesarios.