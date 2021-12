Coronavirus Huelva: La provincia suma 415 contagios y la tasa en la capital supera los mil

Lo que salva a la provincia de Huelva es que la presión hospitalaria, a pesar del incremento totalmente incontrolado de contagios, continúa estable. Sólo así se explica junto con la impopular decisión de establecer medidas restrictivas en la época con más movilidad del año, la ausencia de respuesta ante una ola que no tiene parangón desde que comenzara la pandemia. También influye el porcentaje de la población vacunada que en lo que respecta a la provincia de Huelva supera en cuatro puntos la media andaluza.La jornada del martes que contabiliza los casos del día anterior, suele ser la de menores cifras de toda la semana si se atienden a las series facilitadas desde la Consejería de Salud desde que comenzara la pandemia. Ayer, se añadieron 415 contagios nuevos. Hay que tener en cuenta que el pasado lunes se registraron en la provincia de Huelva 201 contagios, es decir que en apenas una semana, se han más que duplicado. El sostener que la extensión de la pandemia escapa de cualquier control, ha dejado de ser una exageración.

La tasa de incidencia sigue también sin ningún síntoma que haga prever un relajamiento en su constante subida y en las últimas dos semanas llega ya a 829 casos por cada cien mil habitantes, esto supone 38 puntos más que un día antes, debido a los 2.390 diagnosticados en la última semana (4.254 en quince días) o los 384 que se han determinado como de inicio de síntomas, lo que hace prever que en las próximas jornadas, el número de contagios continuará en línea de ascenso. A pesar de todo, el resto de provincias andaluzas está aún en peor situación que la onubense. Ésta llegó a estar como segunda en al comunidad autónoma, mientras que ahora es la tercera que menos tiene de todas ellas, sólo por delante de Granada (apenas dos puntos por debajo) y Almería que está por debajo de los 700, con Córdoba duplicando esa tasa hasta los 1.494 casos por cada cien mil habitantes. La media andaluza es de 911, 82 puntos más que en Huelva.

También es significativa la incidencia por grupos de edad. Ésta se dispara entre aquellos que no están vacunados, es decir, el grupo de los niños entre los 5 y los 11 años que en la actualidad están siendo inyectados antes de que regresen a su actividad escolar. Su incidencia llega a los 1.139 casos por cada cien mil, un poco más que los segmentos de población que más movilidad tienen, es decir de entre 20 y 29 años (1.125) y los de entre 40 y 49 y entre 30 a 39 años que forman el grueso de la población activa y que pasan también de los mil casos. La vacunación en los grupos de más edad se nota de una manera drástica, ya que entre 70 y 79 años y los de más de 80 años, la mayor parte de ellos con las tres dosis puestas, la incidencia apenas sobrepasa los 200 por cada cien mil.

No obstante, uno de los factores que implica que la extensión de los casos no llegue a tintes dramáticos es que pese a estar en la mayor extensión de nuevos contagiados desde que comenzara la pandemia, la presión hospitalaria se mantiene estable. En la última semana han ingresado en los hospitales de la provincia de Huelva, un total de 18 personas (de los 2.390 diagnósticos) y apenas uno en las Unidades de Cuidados Intensivos. De hecho, la Consejería de Salud no añade ningún hospitalizado en la última jornada con 415 nuevos contagios.

Eso sí, las colas en los centros de salud están a la orden del día. Huelva Información pudo comprobar que en los de Adoratrices o en la Casa del Mar, se formaron aglomeraciones de personas desde primeras horas de la mañana, intentando conseguir una cita con sus respectivos médicos de cabecera y algunos de ellos para buscar una cita para hacerse una PCR ante la sospecha de estar contagiados con Covid.

De hecho, es la capital uno de los puntos donde la incidencia de esta sexta ola se vive con mayor virulencia. Ayer, sobrepasó por primera vez desde el inicio de la pandemia de los mil casos por cada cien mil habitantes, hasta llegar a los 1.015, ya que se añadieron 103 contagios en una sola jornada.

También preocupa la extensión de los contagios en localidades como Ayamonte que vuelve a estar por encima de los 1.100 casos, Valverde del Camino que llega a los 1.215 (ayer sumó 54 contagios más) o Aracena que duplica esa cantidad hasta alcanzar los 2.543. También son preocupantes las cifras en Aljaraque que supera los 1.038, Punta Umbría con 976, Bollullos con más de 910, e incluso Palos de la Frontera que se aproxima casi a los 800 entre las localidades de la provincia más afectadas.