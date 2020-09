La provincia alcanza su máximo histórico con 56 casos de Covid-19 en un solo día

La provincia de Huelva vivió ayer su mayor repunte de casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia con 56 positivos en solo 24 horas, una cifra que se aleja de los 43 contagios del 12 y del 22 de septiembre, de los 39 del día 15 de este mes o de los 35 del pasado 27 de marzo. Sobre los últimos afectados aún no se conoce la procedencia, dado que la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía no actualiza la ubicación de los positivos durante el fin de semana, por lo que no será hasta hoy cuando se pueda conocer la localización de los contagios de estos dos últimos días.

El parte diario emitido por Salud también informó ayer del aumento de los positivos de Covid-19 relativos al brote localizado en el centro sociosanitario de Aspromín en El Campillo. Así, la cifra de casos ha pasado de 22 a 23 en el último día y, por ello, el Ayuntamiento de la localidad procedió el pasado sábado al cierre de todos los edificios municipales y parques con ánimo de evitar “el contacto físico”.

Del mismo modo, desde el Consistorio se pidió a los establecimientos comerciales y hosteleros que limiten el aforo “mucho más”, al tiempo que se rogó a los vecinos que limiten sus desplazamientos, así como las salidas del propio municipio.

Si se analizan los positivos del territorio onubense en relación a los casos confirmados por PCR en el conjunto de la comunidad autónoma, es reseñable el hecho de que Huelva deja de ser la provincia con menos casos diarios de Covid-19 después de más de un mes, dado que ayer Cádiz sumó 36 infectados, 20 menos que Huelva. Desde el pasado 11 de agosto no se daba esta situación, día en el que la provincia onubense registró seis positivos y Jaén cinco.

En este contexto, Salud notificó en las últimas 24 horas dos fallecimientos –Granada y Jaén– y 788 nuevos casos positivos por PCR de Covid-19 en Andalucía. Según los datos ofrecidos por la Junta en una nota de prensa, estas cifras suponen menos de la mitad de los nuevos contagios registrados en la jornada del sábado, cuando los diagnósticos por PCR arrojaron 1.526 casos positivos en una semana en la que desde el martes se ha superado el millar todos los días.

Por provincias, el mayor incremento en el número de casos se produjo en Sevilla, con 240, mientras que en Málaga se registraron 120 positivos, 115 en Almería, 100 en Córdoba, 64 en Granada, 57 en Jaén y 36 en Cádiz.

En el capítulo de las hospitalizaciones, los hospitales onubenses recibieron ayer a dos nuevos pacientes y en estos momentos la cifra de ingresados es de 13 personas, aunque ninguna de ellas se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos al haber abandonado un paciente la UCI en las últimas horas.

En el plano positivo, Salud informó de que 22 personas consiguieron superar la enfermedad, por lo que la cifra de curados de Covid-19 es 616.

En la autonomía ingresaron en las últimas 24 horas 57 pacientes y 528 personas lograron curarse del virus.