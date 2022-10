La provincia de Huelva registra su mejor tercer trimestre en el empleo en los últimos 15 años

El tercer trimestre en Huelva suele arrojar datos negativos en cuanto al informe de la Encuesta de Población Activa. Es el tramo en el que se produce una mayor pérdida de empleos vinculada a la estacionalidad. El balance de 2022 no es diferente en este sentido al de cualquiera de los años precedentes, pero que no obstante muestra una tendencia general muy diferente. Pese a la subida habitual de la lectura en este tramo, los números de Huelva son los mejores de los últimos 15 años de la serie histórica. Desde 2007 no había unos datos más positivos. Entonces fue un 14,575.

La provincia presenta además la segunda tasa de desempleo más baja de Andalucía. Según los datos que arroja el tercer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa onubense fue del 17,26% durante los meses de julio a septiembre.

Granada y Córdoba han sido las provincias andaluzas con mayor tasa de desempleo con un 22,55% y un 21,93% respectivamente. Le siguen Cádiz, con un 21,11%; Almería sitúa su tasa en el 20,10%; Jaén en el 18,93%; Sevilla en el 17,57%; Huelva en el 17,26%; y Málaga es la provincia con menor tasa (15,89%).

La tasa de paro se sitúa para Huelva en un 17.26%, lo que significa que tenemos 41.100 personas en desempleo, 10.300 personas en paro más que en el trimestre anterior. No obstante, es la primera vez que en esta fecha el rango está por debajo del 20%. Esto supone un incremento de un 5,02% con respecto al trimestre anterior. No obstante, el tercer trimestre de 2021 era del 26,79%, del 27,1% en 2020 y del 22,8% en 2019, antes de la pandemia. En Andalucía esta tasa de paro es del 18,98%, lo que significa que el paro también ha subido en un 0,30% con respecto al trimestre anterior. En España la tasa de paro es mucho menor que a nivel provincial ya que se sitúa en un 12.67%, un 4.59% menos que en Huelva.

En este tercer trimestre y según la EPA, los ocupados de Huelva se sitúan en la cifra de 197.100 personas de las cuales 151.400 son del sector Servicios, lo que supone un 76.8% del total de la ocupación de nuestra provincia. Le siguen los sectores de la Industria, Agricultura y Construcción, con ocupaciones del 11.1%, 7.2% y 4.9% respectivamente. Esto viene a demostrar nuevamente que en Huelva, según la estacionalidad del año, así fluctuarán con más o menos parados en dichos sectores.En cuanto a la tasa de actividad, la provincia andaluza que registra la tasa más elevada sigue siendo Almería, con un 60,18%. Por detrás se sitúan Sevilla (59,19%); Granada (58,35%); Málaga (57,39%); Córdoba (55,52%); Cádiz (54,40%); Huelva (53,73%) y Jaén (52,40%).

En datos absolutos, en Andalucía han sido Sevilla, Málaga y Cádiz las que ocupan las primeras posiciones en número de parados con 169.000, 131.300 y 120.800 parados, respectivamente. El paro ha subido en Andalucía en 15.000 personas en el tercer trimestre del 2022, lo que supone un 2% más que en el trimestre anterior en la región, hasta situarse el total de desempleados en 768.300 personas, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la comparativa interanual, Andalucía fue líder tanto en reducción de paro como en creación de empleo en términos absolutos. El paro bajó en 141.000 personas respecto al segundo trimestre de 2021, lo que supone una bajada del 15,51%, mientras que el número de ocupados subió en 133.000 personas (4,23%) de julio a septiembre de este año respecto al mismo periodo de 2021.