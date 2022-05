El protagonismo de las plantas colgantes

En los últimos años, las plantas de interior han visto como han pasado a tener un gran protagonismo en la mayoría de hogares. La decoración de las casas con plantas que necesitan las condiciones que se pueden dar en cualquier vivienda es algo con solera en el sur de la península y a menudo, son las madres y los padres quienes que transmiten esta costumbre a las generaciones siguientes. Los potos o las cintas pueden ser las más comunes, pero hay muchas más donde elegir.

Puede ser complicado escoger una planta que no esté en el hogar de persona que sea una gran aficionada a la jardinería, pero es posible. En el otro extremo están las personas que no tienen especial interés por la vegetación de interior, ya sea porque no les gusta porque no pueden asumir unos cuidados excesivos o, simplemente, porque no se lo han planteado.

Para este tipo de personas también hay opciones que no sólo alegran los rincones del hogar, también tienen características duras que no requieren demasiados mimos. Además, se puede optar por elegir algunas de las plantas para una ventana o terraza del sur, con las características idóneas para el clima andaluz; o por una selección de plantas que sirven para cocinar además de tener buena fragancia y presencia.

Plantas, sinónimo de buen ambiente

Las plantas colgantes de interior son un clásico en la decoración de muchos hogares, pero en los últimos años, se extiende su cultivo y su presencia en las viviendas mejora el ambiente, el ánimo y las vistas de cualquier sitio. No son caras y tampoco suelen ser complicadas de mantener. Estos son algunos ejemplos:

El Clavel del aire es diferente, bonito y fácil de cuidar. Se trata de una planta versátil, de origen tropical que se puede cultivar en interior o exterior. Hay que tener cuidado porque el sol directo puede quemar sus hojas y a la vez necesita luminosidad.

La Trandescantia es otra muy buena opción. Se trata de una planta bonita, con cuidados nada complicados y que, aunque está más extendida que el clavel de aire, no es de las más populares. Es de una familia con muchas variedades y también es posible cultivarla en exterior, aunque hay que tener en cuenta que cuando el termómetro baja de los 12 ó 15 grados, la planta sufre bastante.

Una de las más famosas es el Senecio colgante, una opción dura que prefiere que lleva mejor el agua escasa que el exceso de riego. Su color y sus formas alegran cualquier rincón. Sus hojas redondas o cilíndricas no son muy comunes, pero sí muy alegres. Necesita un sitio con claridad y algo de calor.