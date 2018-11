Gangas electorales en cinco capítulos

Cooperativas, mercados, plazas, lonjas, empresas, asociaciones de vecinos, colegios, hospitales.... Los candidatos andan de gira con un setlist de gangas electorales y reproches al adversario. En cinco puntos, este es el resumen de algunas de las ofertas que tocan directamente a Huelva tras una primera e intensa semana de campaña. Una ristra de buenas intenciones sin fin (ni cuantificación económica).

Infraestructuras

El PP ve "completamente viable" la Huelva-Cádiz. Tanto por vía marítima como por autovía. Todo es querer y tener voluntad política, ha dicho Juanma Moreno. ¿Será por querer? Pero los populares prometen, además, el desdoble de la A-483, la autovía de la Cuenca Minera que conectaría los municipios de Zalamea La Real y El Ronquillo (Sevilla) y un nuevo puente para acabar con los atascos en la salida a las playas. Todas ellas son reclamaciones históricas que enarbolan a lo grande.

En cambio, los socialistas, parapetados en esos siete años "en balde" que han pasado para la provincia por culpa del Gobierno de Rajoy, quieren recuperar el tiempo perdido y dicen que no escatimarán reclamaciones al amigo Sánchez. La mejora de la conexión ferroviaria Huelva-Zafra y la conexión con Sevilla son, a sus ojos, prioritarias, al igual que el desdoble de la N-435 y la Alta Velocidad.

Del AVE no quiere oír hablar Adelante Andalucía. Lo considera un falso debate. Apuesta, en cambio, por conexiones ferroviarias “decentes” que mejoren la movilidad y el acceso por tren, tanto a nuestra ciudad, como para enlazarla con Sevilla y con Extremadura. Urgen, por lo tanto, inversiones en las líneas deficitarias de Huelva-Sevilla y Huelva-Zafra. E incluso proponen recuperar la línea ferroviaria con la frontera portuguesa por Ayamonte.

Ciudadanos, que anda muy centrado días en las necesidades del sector turístico, sí que ve vital la Alta Velocidad. Y también el aeropuerto. El partido naranja apuesta, además, por la puesta en marcha de un plan integral para la mejora de las playas.

Sanidad

Mientras los socialistas dicen que seguirán "mejorando" la sanidad pública y sacan pecho en su defensa de un modelo sanitario digno y público (argumentan que no se ha privatizado ningún hospital, que no se ha despedido a ningún empleado público y que se han ampliado los derechos, con nuevos contratos para aliviar las listas de espera), el PP habla de "dos hospitales completos", en referencia al Juan Ramón Jiménez y al Infanta Elena; y promete paliar el déficit de profesionales sanitarios, además de protegerlos "para que no se vayan a la vecina Portugal".

Otra de las medidas que pone sobre la mesa es la derogación de las fusiones hospitalarias, el fin de las listas de espera, el límite de 15 citas y la atención de diez minutos por paciente en la Atención Primaria, así como el poder recetar el fármaco que consideren más oportuno. Además, en atención oncológica contemplan los populares el establecimiento –por ley– de un plazo de 30 días para que cualquier ciudadano sea diagnosticado y tratado, así como un máximo de 60 días de espera para una operación y 15 días para las consultas externas.

El desbloqueo de los Chares es objeto de deseo electoral de PP, así como de Cs y de Adelante Andalucía. La formación naranja quiere "restituir la dignidad" de los profesionales del sector. Como la coalición de IU y Podemos, que aboga por mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores del SAS.

Para Adelante Andalucía es esencial invertir en Atención Primaria para ahorrar costes en otra atención especializada como la hospitalaria. Su receta pasa por un suelo de financiación del 7% del PIB andaluz para blindar los servicios básicos. Quieren, además, más transparencia, democracia y participación en la elección en las instituciones sanitarias.

Doñana

La joya de la corona no escapa del debate de campaña. A escasas horas de que ésta arrancase, un nostálgico Felipe González recibía el homenaje de la familia socialista. Ni un solo metro del proyecto de gas atravesará Doñana, según sostienen los socialistas de Huelva, que confían en el que el Gobierno bloquee el proyecto. Precisamente Adelante Andalucía contrapone su plan de transición ecológica para potenciar la economía "verde" al acto con militantes socialistas de González. No han escatimado reproches al criticar su "cambió de bando" y al recordar que "apoyó" un almacén de gas.

Firme en su argumento de que impedirán que se desarrolle el plan de Gas Natural si llegan a los mandos de la Junta tras el 2-D, la coalición aboga por un parque natural que es "nuestra joya más preciada" y, por ello, no quieren que se ponga en riesgo "el patrimonio de las siguientes generaciones".

Quien no se ha posicionado sobre este tema en la campaña, dejando a Junta y Gobierno que se repartan las responsabilidades, es Cs. Mientras tanto, el PP deja claro que el Ministerio "cumplió con su labor" y tramitó las evaluaciones de impacto ambiental conforme a lo establecido en las normas estatales y directivas comunitarias, "aplicando criterios técnicos y científicos, con la máxima transparencia". Los populares, en cualquier caso, esperan que desde Madrid se "ponga fecha" para revertir la situación.

Educación

Si los integrantes de la candidatura de Adelante Andalucía han abanderado desde el inicio de la campaña las reivindicaciones ante "las penosas condiciones climáticas" de las aulas (ven "impresentable" que el PSOE, junto con PP y Ciudadanos hayan bloqueado la Ley de Bioclimatización Educativa que ellos quieren poner en marcha), el PP se presenta como adalid de la concertada.

Los populares, además, garantizan la educación gratuita de 0 a 3 años y aseguran que iniciarán un diálogo para elaborar un nuevo decreto que se ajuste a las necesidades reales de las guarderías. También Cs aboga por una educación de calidad.

Su principal propuesta parte de la creación de una red de centros infantiles con el objetivo de la universalización de la educación de 0-3 años y su gratuidad para las familias con menor renta. También quieren acabar con las caracolas y barracones, al tiempo que apuestan por reforzar las rutas escolares y ofrecer comida sana y de proximidad en los comedores.

Y el PSOE, ¿qué garantiza? En resumen, "redoblar" los esfuerzos en la educación pública, a la que destinarán "una parte muy importante de los mayores ingresos que la comunidad obtendrá gracias a la gestión del presidente Sánchez".

Regadíos

Tras la polémica por las prórrogas de PP y Cs para presentar enmiendas técnicas, la Ley del Trasvase de agua al Condado acaloró –y mucho– los primeros días de campaña. Todos los partidos, tras su aprobación definitiva en el Senado el pasado miércoles, se atribuyen el mérito.

Por delante queda desdoblar el túnel de San Silvestre, rematar la presa de Alcolea y obras menores como desdoblar sifones del canal del Piedras, el sifón del Odiel, aumentar la capacidad de regulación de los depósitos de Huelva y de la balsa de regulación del anillo hídrico, en la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras, por ejemplo. Aún queda campaña para hablar de todo esto y mucho más. De momento, PP y Cs ya han pedido que los PGE contemplen partidas para estas actuaciones.