Esta es la programación musical para los amantes del rock en Huelva

Los amantes del rock en Huelva tienen numerosas citas hasta el mes de diciembre en la que podrán disfrutar de su música favorita en el Estadio Nuevo Colombino. Organizado por Huelva Rock, ofertan una amplia programación de conciertos y actividades culturales que se ampliará el próximo año debido a su buena acogida.

En esta segunda temporada el mes de septiembre comenzó con la actuación de Penélope Watson y la próxima cita será con Buzonautas el día 22, seguida de Tikis & The Mikis el día 29. En Octubre se continuará con Capitán Drake, el día 6, el día 13 Indecisos, el 20 T-Reviento, el 27 Devil in you y para terminar, el día 31 Halloween Rock.

En noviembre los conciertos comienzan el día 3 con Shady Ladies, seguido de Borrikada el 10, Dunna el 17 y Muroi el 24. Para terminar el año diciembre comienza con Elemento el día 1, Ancient Marines el 8 y el día 15 tiene lugar Black Ghost. El cierre de temporada está a cargo de la Banda del Ambigú el día 23.