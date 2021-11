El programa destinado a personas sin hogar continúa y con más recursos

La Red andaluza de atención a personas sin hogar continuará dando asistencia a este colectivo tan vulnerable y esta permanencia viene acompañada de más recursos para que, por ejemplo, los pisos que se facilitan a estos usuarios pasen de las seis plazas actuales, a viviendas para tres personas.

Así lo anunció ayer la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, en su visita a una de estas viviendas en la capital onubense. Allí compartió un desayuno con usuarios de los dos pisos con los que cuenta actualmente la red en la ciudad. Este recurso se complementa con un centro de día con capacidad para veinte personas y donde, desde su implantación el pasado febrero, han prestado atención a 280 usuarios.

“Tenéis lo que merecéis”, dijo ayer la consejera a estas cinco personas con las que comenzó el día, individuos que no hace tanto tiempo carecían de un techo. Rocío Ruiz resaltó el 100% de ocupación actual de la Red andaluza de atención a personas sin hogar, una estrategia que “tiene continuidad” a través de los fondos Next Generation y no mediante subvenciones, sino con conciertos sociales que permiten la continuidad en el tiempo.

La consejera afirmó que “la vivienda es un derecho mínimo y agradeció la colaboración de las entidades que colaboran en la estrategia para que “todos tengan la oportunidad de poner el marcador a cero”. En paralelo, Ruiz hizo referencia también a la “obligación de dar recursos basados en la prevención, llegar hasta personas en riesgo para que no lleguen donde estas personas se han encontrado”.

El plan excepcional para personas sin hogar que la Consejería puso en marcha ante la pandemia comprendía 298 plazas en toda la comunidad entre los centros de día y las viviendas repartidas por todas las provincias andaluzas. En la actualidad, y en relación con la continuidad de la Red andaluza de atención a personas sin hogar, se tramita la licitación para disponer de 315 plazas en 105 viviendas con un máximo de tres personas en cada una de ellas.

“Esto es una inversión”, dijo el director general de Servicios Sociales, Francisco Vidal, en relación a una estrategia de atención a este colectivo vulnerable que implica “no sólo la vivienda, también la atención en la calle o los jóvenes migrantes que llegan con menos de 18 años”.

El delegado de Igualdad y Políticas Sociales en Huelva, Manuel Antonio Conde, destacó el itinerario que acompaña a cada usuario de manera personalizada porque “cada usuario tiene una necesidad y se trata de aprovechar lo mejor posible los recursos de todas las entidades que colaboran”.

Al desayuno asistieron también el presidente de la Red Andaluza de lucha contra la pobreza y la exclusión social (formada por 60 entidades, de las que diez gestionan los recursos del programa), Juan Luis del Can, y Francisco Villa, responsable de Accem, la entidad colaboradora que se encarga en Huelva de desarrollar la iniciativa.