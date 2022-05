Coronavirus Huelva: Los profesionales sanitarios alertan de un "repunte" de los contagios

La séptima ola de coronavirus se antoja inminente en la provincia de Huelva. Así se desprende de los últimos partes de contagios emitidos por la Consejería de Salud y Familias, que atestiguan una tendencia ascendente en la detección de nuevos positivos. En las últimas 72 horas se infectaron 459 onubenses, si bien los sindicatos consideran que "la cifra real de infectados es mayor", pues recuerdan que "solo se contabilizan los contagios en mayores de 60 años y en aquellos pacientes que manifiestan un cuadro más severo de la enfermedad".

Sobre la llegada o no de una séptima ola hay diversidad de opiniones. El Sindicato Médico, a través de su vocal en Atención Primaria, Joaquín González, advierte de "un notable repunte de los contagios que bien podría considerarse como una nueva ola de Covid-19". González va más allá y alerta de que "podría ser una octava ola si se tiene en cuenta el pico de contagios detectado tras el puente de febrero, una ola de menor envergadura que las anteriores".

Una percepción parecida posee el secretario provincial de Satse en Huelva, Antonio Botello, quien considera que "si tenemos en cuenta el continuo ascenso de los positivos y la presión hospitalaria, que también ha crecido en las últimas semanas", es una posibilidad "real" el hecho de que se hable de una séptima ola.

En cualquier caso, ambos sindicatos advierten de que "es muy difícil" percibir una nueva ola "cuando los datos de contagios se dan solo dos veces en semana y de manera reducida", en tanto que "se han dejado de contabilizar positivos en los centros de salud y ya solo son los casos en mayores y vulnerables los notificados".

Por su parte, el responsable del sector de Sanidad de CSIF Huelva, César Cercadillo, subraya a esta redacción que, "al no conocer los datos reales de contagios, es complicado aventurar una nueva ola". No obstante, considera "muy preocupante" el alto número de sanitarios contagiados en las últimas semanas, "quienes, por ende, no pueden trabajar en los centros sanitarios".

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) refleja que en las tres últimas semanas se han contagiado 165 profesionales de la sanidad en centros sanitarios, de los que 129 son mujeres, lo que denota una gran diferencia en los infectados según el sexo. Tales datos vienen a confirmar el absentismo en la actividad sanitaria que advierte CSIF a raíz del repunte de los positivos.

De otro lado, el secretario general del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Huelva, Juan José Rodríguez, aunque sostiene que "no nos corresponde decir si es una séptima ola", apunta que lo que es "evidente" es que "Huelva está con una incidencia superior a las registradas en las olas cuarta y quinta". Tanto es así, que la provincia tiene el índice más alto de Andalucía con 772,6 casos por cada 100.000 habitantes.

Por municipios, el Informe Covid del IECA evidencia que hasta una quincena de municipios presentan una tasa superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Los mismos son San Silvestre de Guzmán (5.530,3), El Cerro de Andévalo (3.345,7), Trigueros (3.305,4), Berrocal (3.030,3), Villanueva de las Cruces (2.739,7), Villanueva de los Castillejos (2.706,0), El Almendro (2.489,6), Encinasola (2.083,3), Cumbres Mayores (2.044,6), Calañas (2.015,1), Corteconcepción (1.796,4), Cortegana (1.639,3), Almonaster la Real (1.431,1), La Nava (1.123,6) y Gibraleón (1.100,9).

Aun así, Rodríguez también ve "difícil" confirmar una nueva ola, "en tanto que hay más parámetros a tener en cuenta, no solo la incidencia".

Uno de esos parámetros es el relativo a la presión hospitalaria. La misma sigue en plena tendencia ascendente y son ya 61 los onubenses ingresados por Covid-19, diez más que el viernes de la semana anterior. Del citado número, solo dos permanecen en una unidad de cuidados intensivos. La última vez que Huelva asistió a un número tan elevado de ingresos fue el pasado 15 de febrero, momento en el que estaban hospitalizadas 64 personas.