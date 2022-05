Los primeros 1.200 MIR de 2022 se 'olvidan' de Huelva

Huelva es una de las 15 provincias españolas con 'cero plazas' en los tres primeros días de adjudicación MIR 2022. Los 1.201 aspirantes con mejores notas no han encontrado en la provincia onubense un atractivo para iniciar su carrera profesional, por lo que Huelva mantiene intacta su oferta inicial de acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE).

Este olvido no coge de sorpresa a la provincia onubense, dado que en 2021 no fue hasta la cuarta adjudicación cuando apareció el destino Huelva en el listado de plazas MIR. Concretamente, lo escogió el residente número 1.574, quien se decantó por la especialidad de Cardiología en el Hospital Juan Ramón Jiménez.

Para el presidente del Colegio de Médicos de Huelva, Antonio Aguado, el motivo de que Huelva no figure entre los destinos más atractivos no obedece a una cuestión sanitaria, "pues contamos con muy buenos profesionales y con una gran infraestructura para formarse". Achaca esta circunstancia a "las malas comunicaciones" de la provincia con el resto del país, de modo que, tal y como expone Aguado a este diario, "un MIR nacido en otro punto del país tiene más dificultades para visitar a sus familiares y amigos si vive en Huelva", dado que "no hay aeropuerto ni AVE", mientras que los trenes que conectan con Madrid "son pocos y a altos precios".

Las "deficitarias" conexiones representan un "hándicap" para Huelva, "por lo que los aspirantes optan por acudir a otras zonas mejores comunicadas", finaliza Antonio Aguado.

Huelva es la única provincia andaluza que no ha asignado una plaza en la adjudicación MIR, pero se encuentran en esta tesitura 14 más. Las mismas, según el Sindicato Médico Andaluz, son León, Burgos, Lugo, Cuenca, Cáceres, Ávila, Ceuta, Huesca, Melilla, Palencia, Segovia, Soria, Teruel y Zamora.

Por su parte, las provincias de Andalucía con menos incorporaciones hasta el momento son Jaén (1), Almería (6), Cádiz (12) y Córdoba (16).

Respecto al pasado año, el número de territorios que aún no se han estrenado se ha incrementado en tres más, en tanto que en 2021 eran solo 12 las provincias sin aspirantes MIR en la tercera jornada de adjudicación.

De otro lado, como ya es habitual, Madrid repite como el territorio que más plazas ha adjudicado entre los 1.200 primeros MIR, pues son 330 los aspirantes que se han decantado por la capital. Le siguen Barcelona, con 218 MIR inscritos, Valencia (102), Sevilla (67), Málaga (53), Vizcaya (42), Zaragoza (38), Murcia y La Coruña (37) y Granada (35).

En lo que se refiere a las especialidades, ya hay dos que han agotado sus cupos, véase Dermatología, donde ya hay 115 aspirantes inscritos (el aspirante 721 logró la última vacante en el Hospital Universitario de Navarra); y Cirugía Plástica, cuyas 51 plazas terminaron de completarse con el residente 1.039 en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.