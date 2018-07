Las primeras luces de las Colombinas

Andrés Romero invita a 50 niños de Escacena a la corrida de rejones

El rejoneador onubense Andrés Romero vuelve a invitar un año más a niños de su pueblo, Escacena del Campo, a la corrida de rejones, el próximo 5 de agosto, de la Feria Taurina de las Colombinas. Serán cincuenta los pequeños que podrán ver el espectáculo taurino en el coso de La Merced. Los interesados en disfrutar de esta experiencia deben inscribirse a partir de hoy en el Ayuntamiento de Escacena del Campo, que colabora con la iniciativa de Romero aportando el autobús en el que los pequeños se desplazarán a Huelva, así como los monitores que cuidarán de ellos. También participa la empresa de toros de La Merced, que reduce el precio de las entradas que el rejoneador regalará. "Siempre digo que, mientras pueda, haré acciones como ésta. Yo también he sido niño y no siempre podía ir a los toros. En la medida en que puedo estar cumpliendo mi sueño de torear, me siento en el compromiso de acercar mi sueño y mi profesión a los niños de mi pueblo, que son quienes me han visto crecer y avanzar", afirma.