La previsión de ocupación hotelera en Huelva para agosto está por debajo del 30%

Pintan bastos para el sector hoteleros en el mes de agosto. Si el cierre de julio ha sido con unos números insólitos, agosto llega con una previsión todavía más negativa. En estos momentos la estimación de la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva, perteneciente al Círculo Empresarial de Turismo, es que la ocupación sea de un 29,18%. Una situación que definieron como “absolutamente insostenible” si definitivamente se confirman estos datos. La previsión ha caído diez puntos con respecto al último informe (a mediados de julio) y las consecuencias serían de un -52,5% de descenso ocupacional, con el año pasado. Aun así, desde la Asociación avisaron que “aún es demasiado pronto y el mercado es tan de última hora que sería aventurado dar por cerradas estas previsiones, aunque bien es cierto que la tendencia no es nada positiva”.

Desde la Asociación señalaron que “nos enfrentamos a una situación difícil de acometer, donde las previsiones son sumamente volátiles, y donde la adopción de medidas por parte del sector para incentivar la demanda chocan y las hacen ciertamente poco eficaces ante el incremento de los brotes, el uso de las mascarillas, las recomendaciones de otros países sobre la no conveniencia de viajar a nuestro país, entre otras cuestiones que día a día padece el sector”.

Los hoteleros ven necesario “arbitrar una solución a los ERTE respecto de su prórroga hasta finales de año, así como una modulación o eliminación del compromiso de empleabilidad al que se obliga a las empresas y que en la actualidad se determina en 6 meses desde el comienzo de la actividad, y que a todas luces va a ser imposible de cumplir teniendo en cuenta el escenario en el que nos encontramos”.

Por su parte, el Consejo Empresarial de Turismo señaló a este periódico que “algunos hoteles no van a llegar con los costes”, además de que la “sangría de los ERTE va a ser brutal”. En esta línea piden una ampliación. Entre otras cuestiones, recordaron que desde las Administraciones “se ha exigido al empresario que asuma todos los cambios y restricciones pero no se están compensando y el empresario no es infinito”.

Desde otro punto de vista turístico, otra ámbito afectado duramente por la Covid-19 es el de las agencias de viajes, que en esta temporada estival no pueden trabajar con destinos de largo alcance y que es con lo que al final “salen las cuentas”. La demanda se concentra en el turismo peninsular y en Baleares y Canarias. Y al quitar el resto de productos “no es rentable”.