Los presupuestos de la covid salen adelante en el Ayuntamiento de Huelva solo con la mayoría absoluta

Ni una situación extraordinaria como ésta, en un contexto inédito de pandemia y súbita crisis estructural, ha llevado la unidad al Pleno del Ayuntamiento de Huelva. Las posturas encontradas de los diferentes grupos municipales, sean impostadas por el discurso político o por reflejar diferencias insalvables, volvieron a aparecer una vez más, no dejando libres de la pugna ni los primeros presupuestos elaborados para la época covid actual.

Prácticamente la oposición en bloque se puso frente a las cuentas presentadas por el Gobierno de Gabriel Cruz, a excepción de un concejal no adscrito, Néstor Santos, que respaldó las medidas contempladas para “no ser un obstáculo”. Del otro lado, Partido Popular, Ciudadanos, Adelante Huelva, Mesa de la Ría, Vox y el otro edil no adscrito, Jesús Amador. Todos con voto en contra porque esta vez no hubo ni abstenciones.

Al equipo de gobierno socialista, en cualquier caso, le dio igual. Su mayoría absoluta le daba ganador desde el momento en que presentó su proyecto al plenario la semana pasada. Aseguraba ayer la responsable del documento aprobado, la primera teniente de alcalde y concejal de Economía, María Villadeamigo, que “estos son los mejores presupuestos posibles en estos momentos”. Sólo lo entendió también así Santos. Nadie más.

El resto de la oposición, de hecho, presentó sus propias enmiendas, tratando de mejorar lo que Villadeamigo cree inmejorable. Así lo hicieron Jesús Amador, Vox, Mesa de la Ría, Ciudadanos y PP. Pero sólo ellos confiaron en sí mismos porque sus propuestas fueron también la evidencia de la falta de consenso: cada una sólo tuvo el respaldo de sus proponentes y el rechazo frontal del equipo de gobierno y Néstor Santos, convertido ayer en un aliado fiel. Además, Vox fue en contra de las enmiendas de Amador, que se ausentó en la votación de las del partido de Wenceslao Font y, además, voto contra el bloque de puntos presentados por el PP.

Antes de todo esto, el debate, que más que argumentos sólidos presentó diferentes percepciones de un mismo asunto. O el inconformismo de la oposición. Suficiente para saltarse la opción de la abstención, tan socorrida en los plenos, e ir directos al voto contrario.

Primero, el momento de la votación, el mes. Tardío para la mayoría, justificado para el Gobierno municipal por todo cuanto había que cuadrar y tantas necesidades que responder. Luego, las ayudas directas aprobadas, cinco millones de euros, insuficientes para la mayoría, de nuevo. No válidas, apuntó el portavoz de Ciudadanos, Guillermo García de Longoria, por no recoger las ayudas reclamadas para feriantes y empresarios de moda flamenca.

Ni la inversión fue considerada mínimamente aceptable, con los casi 23 millones de euros para lo que el equipo de gobierno denomina “transformación urbana”, en la que enmarcan la remodelación de La Merced o la recuperación de las laderas del Conquero, entre otras actuaciones. Aunque en las cuentas de Longoria no alcanza al 80% de los barrios, que es otro motivo más esgrimido para dejarlas de lado. Como la “pérdida de una nueva oportunidad para diseñar un modelo de ciudad”, quizá no el mismo al que Villadeamigo hablaba de estar dibujando con el resto del equipo de gobierno de Gabriel Cruz.

Para el Grupo Popular, el rechazo viene de “defectos formales”, entre los que cuentan la ausencia de las cuentas del Recreativo o de la Fundación del Festival de Cine, y, sobre todo, de “no buscar soluciones a los auténticos problemas de Huelva”. Son, aseguraba en el debate Jaime Pérez, “cuentas que no dan solución inmediata a la crisis económica y social que ha agravado los problemas de los onubenses”, que sí entienden paliados con las 60 medidas presentadas en sus enmiendas.

Aunque uno de los puntos que más fricción generó fue el de la previsión de ingresos por multas y por venta de terrenos municipales, que en el PP consideraron “irreal”, como el resto de grupos se consideró escéptico, pese a que la responsable de Economía reiteró que no hay nada en los presupuestos expuesto a la especulación y que todo forma parte de unos cálculos sólidos.

Más debate generó, como era de esperar, el Recreativo y la partida de 3,5 millones de euros que estas cuentas de 2021 tienen reservada para contribuir a la regularización de la deuda del club.

Mónica Rossi apuntó que no ha llegado a presentar enmiendas pensando que no se iba a aceptar la exclusión de ese punto desde el equipo de gobierno. Sí lo hizo su ex compañero, Jesús Amador, con partidas e inversiones alternativas como la compra de la isla Saltés por el Ayuntamiento. Mesa de la Ría y Vox piden un debate en profundidad pero aún se desconoce si algún día tendrá lugar.

Fue el de ayer un pleno encontrado pero sin fango, rápido y ágil incluso, conocedores todos de que la aprobación era un hecho: este año habrá 169.106.707 euros.