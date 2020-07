Todo preparado para el retorno de las temporeras marroquíes

Termina la pesadilla para las temporeras marroquíes que permanecen atrapadas en Huelva. Las más de 7.000 mujeres bloqueadas por el cierre de las fronteras inician hoy el retorno a sus hogares. Será en barco y desde Huelva, como desveló este diario.

El operativo diseñado por las administraciones en colaboración con Interfresa y las organizaciones agrarias está preparado. Las temporeras llegarán al Puerto de Huelva en autobuses. Todo el perímetro estará custodiado por la Guardia Civil. Una vez dentro del Muelle Sur tendrán que pasar por una carpa habilitada especialmente para ello. Allí será donde se tramite y compruebe toda la documentación y se consigne el equipaje para su subida a bordo. Tras ello podrán acceder al barco. Una vez dentro no lo podrán abandonar hasta que llegue a su país por motivos de seguridad sanitaria.

El embarque será escalonado y durante toda la jornada. La llegada al Muelle Sur se hará de forma gradual siguiendo el orden fijado para la subida al barco. El objetivo es evitar aglomeraciones y coordinar que todo el proceso se haga con las mayores garantías sanitarias, así como evitar a las temporeras una espera innecesaria en las instalaciones portuarias.

Estarán acompañadas en todo momento por los consultores del Prelsi de Interfresa, cuya labor durante las últimas semanas ha sido esencial como enlace y consuelo de todas ellas. Una de ellas, Salwa Dahbi, ha sido testigo directo de la desesperación que han vivido estas mujeres: “Hemos aguantado como campeones, ha sido angustioso, ver a gente llorar y no saber qué decirles ni que contestar a la continua pregunta de cuándo nos vamos a ir”. “Ha sido una campaña muy dura, primero por las restricciones que impuso la crisis sanitarias y después por no poder regresar, no salieron de una cuando se metieron en otra; pero ahora conscientes de que su regreso es ya una realidad lloran de alegría, están contentas”, concluye.

El embarque de las temporeras será con posterioridad a la salida del ferri de Armas con destino a Canarias para no hacer coincidir ambos movimientos en el Puerto. La previsión es que las 1.200 mujeres del primer contingente pueda partir a última hora de la tarde con destino a Marruecos. El barco regresará 48 horas después para recoger a un nuevo grupo. La previsión es que sean precisos hacer seis trayectos completos para completar el regreso de todas las mujeres.

Antes de embarcar han sido sometidas a pruebas PCR. Para ello, la Junt de Andalucía ha habilitado puntos de recogida de muestras en Lepe, Moguer, Palos y Bonares. Según confirmaron fuentes sanitarias, hasta ayer todas las mujeres han dado negativo. Es el requisito fijado por el gobierno de Marruecos para autorizar el regreso.

Hasta cada uno de los puntos de extracción se desplazan diariamente 200 mujeres para hacerse esa necesaria prueba; dos de ellas, Hanane A., de 33 años, y Tougda T., de 38, que en esta su tercera vez en la campaña han compartido vivienda en una finca de Moguer, dejando en Marruecos a sus maridos y sus hijos, viven horas de mucha emoción. Hace tres días, su discurso hubiera sido diferente, sin embargo, hoy se muestran felices porque “saben que van a volver”.

Son muchas las horas que han compartido junto a sus compatriotas en su vivienda pensando en cuándo llegaría el día en que tomarían el barco de regreso: “Estábamos mentalizadas de que podíamos quedarnos, pero nuestro deseo era volver cuanto antes”, comenta Hanane. Entre risas, asegura que tenía preparada “la maleta desde el primer día”, confiando en que podía irse en cualquier momento y destaca que la vuelta coincide con la celebración de la Fiesta del Cordero, un festejo que de no volver ella, su familia no celebraría.

Tougda, por su parte, incide en que “no ha sido fácil estar aquí con esta incertidumbre, sabiendo que tu familia está tan lejos y preocupados por ellos” pero, en estos momentos, “estoy contenta”.