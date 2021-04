Los Premios de Turismo de Huelva se entregarán mañana con la colaboración de la Consejería de Turismo

Mañana será el día en que se entregarán los Premios de Turismo de la Provincia de Huelva en un acto que tendrá lugar en el Auditorio de las Cocheras del Puerto, organizado por el Grupo Azahara Comunicaciones y con la colaboración de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

Juan Marín, vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, presidirá la entrega de estos galardones que se conceden en reconocimiento a la contribución al desarrollo y promoción del destino onubense por parte de personalidades, instituciones y empresas del destino.

Así, se distinguirá a la empresaria, modelo y actriz Laura Sánchez como Embajadora Turística a la que se reconoce por su trayectoria como modelo internacional en pasarelas de todo el mundo, además de televisiva, con apariciones en series y programas de éxito. Y, actualmente, por su faceta empresarial, al frente de las empresas Bloomers and bikini y Go Eventos, desde la que ha impulsado entre otras citas la Pasarela We love flamenco.

Los premios del resto de categorías, reconocerán a la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra, que recibirá el premio a la Sostenibilidad Turística; mientras que Antonio Ramón Macías, del restaurante El Cerrojo Tapas e impulsor junto a la Mancomunidad Beturia de la iniciativa #DestapaElAndévalo, recogerá el galardón a la Dinamización Turística de Territorios Despoblados.

Por su parte, el premio a la Solidaridad en tiempo Covid será para los Apartamentos LEO de Punta Umbría y el reconocimiento a la Accesibilidad e inclusividad turística será entregado al Hotel Sierra Luz, de la localidad de Cortegana.

Además, la Asociación Provincial de Campos de Golf será distinguida con el premio a la Excelencia turística de instituciones, asociaciones y fundaciones, mientras que el Consorcio de Turismo Sostenible de la Costa Occidental de Huelva recibe el galardón como Destino turístico de excelencia.

La gala de entrega de los premios, que será retransmitida en directo por los canales de TDT del Grupo Azahara y por streaming, habrá actuaciones de la bailaora onubense Rocío Fernández, acompañada de un cuadro flamenco formado por Carmen Molina al cante, Francis Gómez a la guitarra y Lito Mánez a la percusión; y de la cantaora Argentina.