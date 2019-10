–Es de los pocos que va a pregonar dos veces la Semana Santa. Supongo que es un motivo de orgullo.

–Ya ser pregonero una vez fue una inmensa responsabilidad y una gran satisfacción. No me fue fácil aquella vez hace 20 años el aceptarlo.Me quedé un poco en blanco, como parado. Esta segunda vez dices ¿otra? Y la verdad es que es una doble satisfacción y un doble compromiso y quizá me lo haya pensado más que en la primera ocasión.

–Pero habrá menos nervios.

–Quizá más nervioso que antes porque ya conoces lo que es aquello, pero espero que la experiencia vivida me dé para afrontar lo que desde luego es un reto. Pero sobre todo, es una gran satisfacción el poder dar el pregón dos veces. Es que el Consejo de Cofradías pone en mis manos algo que para mí es muy importante como es la Semana Santa y eso conlleva una gran responsabilidad y una inmensa satisfacción

–¿Cuándo se lo anunciaron?

–Como dijo en mi presentación como pregonero el presidente del Consejo, Antonio González, llevaba una libreta en la que tenía mi nombre. Ya en otras ocasiones me había insinuado que le gustaría que fuera pregonero y como podía lo esquivaba, pero se van a cumplir 20 años después de mi pregón, que se cumple también el 85º aniversario del Consejo de Cofradías, con el que tengo un compromiso de hacer una revisión del libro que ya hice en su momento, pues al final entendía que no me podía negar.

–¿Existe también alguna motivación personal?

–También hay factores personales. Este año será cuando cumpla 50 años de hermano de Estudiantes y 50 acompañando al Cristo de la Sangre y la Virgen del Valle. Es una oportunidad que me dan par hablar de ellos. ¿Cuánto te debo Señor? Será una frase del pregón, pues mucho le debo yo al Cristo de la Sangre que me permite acompañarlo todos los años. Por otro lado, está mi familia. Mis hijos que me dan ese apoyo y esa juventud y por supuesto mi esposa Leonor a quien le voy a robar muchas horas. Mi hijo Jesús me decía que le debía un pregón porque al primero no fue por ser muy pequeño. Esta vez tendré la satisfacción de que ellos serán los que me lleven al Gran Teatro y no yo a ellos. Además, yo quiero ver la perspectiva de 20 años y también la perspectiva importante de casi cuatro décadas en las que estamos en nuestra casa, en Huelva Información, hablando de Semana Santa.

–¿Tendrá algo que ver el pregón que dio en 2000 al que dará en 2020?

–El pregón estará enlazado con el que di hace 20 años pero será distinto aunque aún no le tengo escrito. Sí estará enlazado porque será la continuidad de mi vida cofrade y de esta ciudad en estos 20 años. Voy a recoger el pregón donde lo dejé que fue ante la Virgen de la Cinta y la Virgen tendrá parte importante porque es Patrona de Huelva y Patrona y Protectora de las hermandades.

–¿Considera que ya hay una generación de reemplazo?

–Estamos obligados a creer en eso y a facilitarlo pero no a cualquier precio. La juventud tiene que venir con su ardor, con su fuerza, con su vigor pero también con su compromiso. No solo vale ponerse delante de un palio y ver qué bonita viene una Virgen. Eso también pero hay que dar y hay que darse. Lo mismo que vestirse de penitente para que haya cuerpos de nazarenos que salen a la calle.

–Volviendo a su pregón... ¿habrá sorpresas?

–Quiero que el pregón pueda tener alguna aportación. Va a ser una reflexión de estos 40 años. Cuando lo di hace 20 años creo que aporté algo al plantear el pregón de una manera distinta y me sentí contento. Me satisface además que el mismo día en que me nombraron nuevamente pregonero había mucha gente que recordaba el primero gratamente. Yo creo que aportará algo y creo que estamos obligados a aportar porque la Semana Santa aunque pensemos que está todo inventado, que lo está, tiene que tener una nueva forma de presentarse en muchas cosas. Ha habido por ejemplo, cambios en la música. Hace 20 años éramos mucho de bandas de cornetas y tambores y se echaban a un lado las agrupaciones musicales. Hoy tenemos grandes agrupaciones y las bandas de cornetas se están acercando a ellas. Si el Consejo me deja, haremos alguna cosa para intentar aportar algo en el pregón.

–El mundo de la Semana Santa es muy bonito pero a veces es muy bronco. ¿Su balance es positivo?

–Me quedo del mundo de las cofradías con varias cosas. Primero que mantengo la fe de mis abuelas y mis padres donde aprendí a ser cofrade y sobre todo otra una cosa: tengo muchos amigos. Esa es la grandeza de la Semana Santa. Para mí el balance siempre ha sido muy positivo. De hecho he querido devolverle algo de toda esa grandiosidad afectiva, no solo ya en el periódico donde hemos hecho más de lo que había que hacer. Siempre en esta casa haremos un poco más, como siempre. El periódico siempre ha caminado con la Semana Santa para que podamos tenerla como es. A un nivel más personal, le he ofrecido mis investigaciones, fotografías y otros trabajos que se escapan del ámbito propiamente periodístico.

–¿La Semana Santa es una parte importante del alma de Huelva?

–La Semana Santa es el gran acontecimiento que se vive al año con una gran participación de gente y donde la ciudad se vertebra como lo estamos viendo los últimos años, con el nacimiento de nuevas hermandades. No hay que olvidar tampoco otras grandes manifestaciones tanto religiosas como pueden ser La Cinta, la salida de las hermandades del Rocío o las Fiestas Colombinas.

–Ya que hablamos de décadas, ¿cómo ve la evolución de la ciudad?

–Hemos avanzado mucho. Digamos que hay una gran cuestión que fue el gran eje de la Avenida de Andalucía, un eje de modernidad para la ciudad. Lo único que ocurre es que Huelva necesita otras actuaciones en otras muchas cosas. Estamos hablando de infraestructuras por ejemplo. Creo que la sociedad de Huelva debe estar más a la cabeza de sus reivindicaciones y no dejarlas en mano de grupos ni de políticos.

–Usted es un enamorado de Huelva.

-Yo soy un enamorado de la ciudad. Me gusta recorrerla de día con gente y también me apasiona coger por una calle por el centro cuando ya es de noche y emocionarte con sus casas, con su vida... Algunas veces hablamos de Huelva y nos falta conocer Huelva. Caminamos muchas veces sin valorar lo que hay y somos muy exigentes con nosotros mismos. No podemos cambiar Huelva pero sí reencontrarnos con ella . Huelva no va a ser una ciudad cosmopolita y grandiosa porque no lo ha sido nunca pero sí tiene cosas hermosísimas. Hay elementos claves como una ría que aún estamos por conquistarla. Tenemos la belleza del Conquero. Son dos espacios que hace 100 años ya los pusieron en valor pues hace cien año se acabó el paseo del Conquero y hace cien años se hizo el paseo a la Punta del Sebo.

–Parece que hay un movimiento por recuperar el patrimonio de la ciudad.

–Hay cosas importantes también para recuperar y reivindicar como sigue siendo la fecha del 12 de Octubre y vincularnos más con América que es lo que en verdad nos puso en el mundo. Soy un apasionado de Huelva en muchas cosas y me gusta su patrimonio, pero lo que nos pone en el mundo es el descubrimiento de América y aún hay mucho que hacer y avanzar.

–Y pocas provincias pueden decir que tienen un Nobel.

–Me gustaría que nos dieran algún día, todos los fondos de Juan Ramón que están en la Biblioteca Nacional y fueran llevados a Moguer que es lo que Juan Ramón quería.

–Otro aniversario ha sido el del monumento de la Punta del Sebo.

–Hoy en día, que se derriban estatuas de Colón en Estados Unidos, eso no nos debe hacer planteárnoslo. La importancia internacional que tuvo este monumento es enorme pues fue un regalo a Huelva para destacar la unión entre pueblos. Lo que debemos subrayar es la cercanía entre los pueblos y reafirmarnos en el encuentro con los países americanos.

–¿Qué le parece la remodelación que se va a hacer del entorno del santuario de la Cinta?

–Era una necesidad a voces porque lo que se hizo en el 92 no fue del agrado de todos porque se utilizaron materiales de pésima calidad y no se contó con la opinión de la hermandad y se hicieron cosas que no gustaron. Hoy se va a hacer una actuación muy interesante para poner en valor no solo el santuario sino todo el entorno.Por una parte, la antesala del santuario nos va a dar una visión mejor de las marismas.Por otro lado, el entorno se acercará más a La Orden.

–Otro proyecto es el del Muelle de Levante.

–Me gustaría conocer bien el proyecto. Hay que recuperarlo como seña de identidad de la ciudad. Hay un elemento que me preocupa muchísimo: las Colombinas. La mayor concentración de gente este año la vi el día de los fuegos artificiales en el paseo marítimo pero nuestra feria está arrinconada. Las Colombinas deben estar donde siempre estuvieron: en el Muelle de Levante y ahora es la oportunidad.

–Con todo ello, lo cierto es que parece que la autoestima de Huelva crece.

–Hay una mayor autoestima. Es fundamental que uno tenga referencias pero hay que conocerla y contactar con ella. Yo soy feliz en Huelva porque conozco las calles. No solo hablo con la gente sino que las calles te dicen cosas que forman parte de tu vida. Una de las cosas que más añoro cuando estoy fuera es encontrarme con el mar y sentirlo. Eso me da una apertura infinita de las cosas y Huelva tiene muchísimas posibilidades para sentirla, quererla y amarla, pero nos tenemos que conocer a nosotros mismos. Siempre dicen que ésta es una ciudad indolente. Eso lo rechazo porque es falso y me molesta porque es mentira. Quizá Huelva haya sido muy generosa por ser una ciudad abierta para mucha gente. Gente que desempeña aquí su trabajo pero que debería manifestar un compromiso con Huelva, sentirse como uno más, amarla.