El precio de la gasolina centra la preocupación de Huelva en un día histórico

Más de uno se llevó un susto este jueves si tuvo que parar en una gasolinera. Por primera vez se vio un 2 por delante en algún establecimiento, algo a lo que nadie está acostumbrado. Aunque los precios ya venían en aumento en las últimas semanas, nunca se había visto el litro de carburante a más de dos euros. "Llenar el depósito hoy es un lujo", fue una de las frases más repetidas. Y el problema no se queda ahí sino que es la incertidumbre de si subirá más, cuánto lo hará y hasta cuándo no se estabilizarán y bajarán los precios.

Este jueves el precio máximo del diésel que se registró en la provincia de Huelva fue en una gasolinera de Encinasola estando el litro a 2,03 euros, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El diésel más económico, de venta al público, se encontró en Nerva a 1,58 euros; aunque en Villablanca hubo una gasolinera con el diésel a 1,46 euros con la venta restringida a socios o cooperativistas. La gasolina más cara también estuvo en Encinasola estando a 1,95 euros el litro. De otro modo, en la capital onubense, la gasolina más económica se vio a 1,80 y la más cara a 1,87; mientras que el diésel varió entre 1,76 y 1,89 euros.

El alza del precio de la gasolina es un problema para todos, y hay sectores que, sin duda, son más sensibles a esta inflación. "Esto cada vez es más insostenible", expresó a Huelva Información el presidente de Taxi Huelva, José Luis Moreno, quien añadió que los taxistas "tenemos un hándicap" ya que mientras que para otros "es muy fácil subir los precios, hay que recordar que el taxi de Huelva hace ya nueve años que no sube sus tarifas". Este año sí que se ha hecho una petición de una subida que es de "18 céntimos en la tarifa mínima", y aun así para que se haga efectivo esto la demora puede ser de "4-5 meses" ya que tiene un largo recorrido burocrático. La subida se pidió en febrero y "mínimo no va a llegar hasta julio". Y también quiso recordar que las tarifas interurbanas "este año nos las han congelado desde la Junta de Andalucía".

El golpe es mayor, si cabe, que esto ocurra después de la pandemia. "Llenar el tanque es un lujo y que no nos podemos permitir ahora porque esto no está como antes de la pandemia, el trabajo ha bajado". Por otro lado desde Taxi Huelva no entiende por qué el taxi, como servicio público, pagan el IVA del 21% por el combustible, "que es nuestra herramienta de trabajo", y sin embargo el taxi cobra al usuario un "10%". "Es un sinsentido". Además piensan que los precios "van a seguir hacia arriba", y en todo este escenario "no descartamos una huelga del transporte de viajeros". Por último, "se le está echando mucha culpa a lo de Ucrania pero vas a Canarias y a la gasolina está a 1,23. Eso demuestra que no toda la culpa es de la guerra sino que son de impuestos" por lo que "el Gobierno tendrá algo que decir".

Por otro lado, el director de operaciones Interbus Damas, José María Rodríguez, reconoció a este periódico que la situación "cada vez se complica más. El combustible para nosotros supone un 40% de nuestra estructura de costes; si en los últimos tiempos ha aumentado hasta un 50%... estamos al borde del colapso". Uno de los hándicaps es que los precios de las tarifas no se pueden mover, "nos vienen dadas por la Administración, que es la titular de los contratos". Ni si quiera por este escenario excepcional. "De momento, no. Sé que el sector a nivel asociativo se está reuniendo con Ministerio y Administraciones para ver si se pueden aplicar medidas excepcionales ante una situación excepcional". Mientras tanto, preocupación es el síntoma existente porque "además nosotros tenemos obligación de servicio público", También está la posibilidad que ciudadanos de a pie decidan usar más el autocar para desplazarse entre municipios ante el alzamiento de los precios. Esto es algo que "puede ocurrir pero no es inmediato". Sobre el futuro, con las circunstancias que se están dando y si termina la invasión a Ucrania "los precios se estabilizarán".

Por su parte, el director general de Transromán, José Antonio Román, explicó a Huelva Información que ahora mismo "la gente tiene miedo al desabastecimiento", de ahí la demanda que se está viendo estos días en las gasolineras, algo parecido a lo que ocurrió en el confinamiento con productos como el papel higiénico. Aunque eso sí, cree que cuando se produzca un aumento de la producción de crudo "los precios y el mercado se estabilizarán y no habrá estas oscilaciones tan tremendas". Eso sí, "la verdad es que el mercado está loco" y que antes de la invasión "había una tendencia muy ascendente, desde julio del año pasado". De manera específica reconoció que los transportistas "no pueden soportar este coste de combustible", por lo que a los clientes "tenemos que repercutirles el coste de lo que nos cuesta a nosotros la materia prima", y "no vas a ganar más, de hecho, seguramente ganes menos". Si esto no es así "va a haber muchas empresas que lo pasen muy mal, pero muy mal". Al final, es encontrar "un equilibrio en el que ninguno -transportista y cliente- se vea excesivamente perjudicado".