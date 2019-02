Amenazadas las prácticas en FP y UHU

La sorpresa menos grata con la que los institutos han iniciado su actividad este año ha venido de la mano de un real decreto. El Gobierno central quiere establecer la obligación de que las empresas que acogen prácticas de FP y universitarias abonen a la Seguridad Social, la cotización por las horas en las que se desarrolla esta actividad. La medida, que tiene como fin evitar el “abuso” que en algunos casos se hace de estos alumnos, ha provocado gran alarma en el sector, al estimar que supondrá la ruptura de la relación entre los centros de enseñanza y los de trabajo, una alianza más que necesaria en unos tiempos en los que dichos puentes han mostrado su eficacia a la hora de la inserción laboral, especialmente en la Formación Profesional.

Lo cierto es que queda por saber los resultados de esta iniciativa porque la FP y en concreto la modalidad dual, vive un momento dorado.Mucho de ello sabe el coordinador pedagógico provincial de la FP Dual, Pedro Infante quien dejó constancia de la expansión de esta modalidad. Señaló que esa progresión suele ser en la mayoría de los casos, una iniciativa de los propios institutos que hacen una solicitud a la Consejería de Educación para poner en marcha titulaciones de esta índole. Precisamente el próximo mes de marzo ha de salir una nueva convocatoria de proyectos por lo que los institutos tienen la posibilidad de presentar sus iniciativas para el curso 2019/20. Lo que se valora sobremanera es la vinculación que se tenga con el mundo de la empresa. De hecho, los institutos se ponen en contacto con ella de manera previa y en otras muchas ocasiones, son las propias empresas las que dan el primer paso como “ha sucedido con la Federación Andaluza de Instaladores” o con los concesionarios de automóviles.

Actualmente, la provincia cuenta con 26 ciclos funcionando en dual en los que están involucrados 400 alumnos. La inserción laboral de la FP Dual se confirma con datos. Pedro Infante indicó que si en un ciclo normal ese índice oscila entre un 30% y un 40%, cuando hablamos de la FP Dual el porcentaje se dispara hasta el 80%.Incidiendo en lo que puede suponer el curso 2019/20, Infante vaticinó que “hay ciclos que se consolidarán y veremos cómo sigue aumentando la demanda”. En la actualidad,más de 300 empresas de la provincia colaboran con esta oferta docente.

Las ventajas para el mundo empresarial son bastante atractivas pues “el alumno aprende practicando”. Esto tiene un gran atractivo para el empresario pues le da la posibilidad de fijarse en los alumnos que mejor pueden encajar a sus necesidades y además “es el propio empresario el que se encarga en cierta medida, de la formación del que puede llegar a ser su futuro empleado de manera que eso le aporta un grado elevado de confianza”. En todo caso, el estudiante cuenta además con su tutor laboral que va dirigiendo su formación. A día de hoy, la FP Dual está muy extendida en la oferta de la provincia y “existe en casi todas las familias de módulos”.

En cuanto a cómo podría afectar la próxima aplicación del decreto, Infante mostró sus dudas dado que “hay casos en los que hay una remuneración voluntaria al alumno por parte del empresario. Además, las cotizaciones las tiene bonificadas”. En todo caso, recordó que esta normativa sobre la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social por el alumnado en prácticas aparece como Disposición Adicional 5ª, en el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo (BOE núm. 314, de 29 de diciembre). El apartado 6 de dicha disposición establece que “el Gobierno, en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, procederá a desarrollar lo previsto en esta disposición y a adecuar a la misma las normas reglamentarias sobre la materia”. Por tanto, dicha obligatoriedad no está desarrollada todavía en la legislación y procede remitirle al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para completar la información que considere necesaria sobre la aplicación de esta medida.

De momento, en nuestra provincia, la incorporación del alumnado de FP Dual se ha producido con total normalidad en lo que a este aspecto se refiere, siendo mínimo el número de empresas que hayan modificado los términos de su colaboración, sin que además se pueda asegurar que se deba a esta cuestión. Desde la Delegación Territorial de Educación se insiste en que “el número de Ciclos Formativos en modalidad Dual en Huelva está creciendo y “seguimos trabajando en colaboración con otros organismos e instituciones en el impulso de nuevos ciclos, gracias también a que el tejido empresarial de nuestra provincia está plenamente concienciado sobre las bondades de este modelo formativo y es cada vez mayor el número de empresas y organizaciones empresariales que muestran su apoyo a dicho sistema y demandan acciones formativas para la mejora de la cualificación profesional de nuestros jóvenes”. El número de alumnos de la oferta global de FP en la provincia, supera los 7.500.

La propuesta del Gobierno levanta por lo tanto inseguridad o al menos dudas. Así lo ve por ejemplo, como muchos otros de sus colegas, el director del IES Pintor Pedro Gómez que cuenta con una amplia oferta de Formación Profesional. Manuel Hernández considera que si finalmente se concreta el hecho, “y las empresas en las que nuestro alumnado de FP realiza la Formación en Centros de Trabajo (FCT) tienen que pagar el alta en la Seguridad Social, supondrá un importante contratiempo para nosotros, pues nos será más difícil conseguir empresas”.

No hay que olvidar –añadió Hernández– que la FCT es un módulo más (así se llaman las asignaturas en los Ciclos Formativos de FP), por supuesto obligatorio en todos los ciclos, incluidos los de FP Básica. Todo el alumnado de FP tiene que realizar las prácticas. Para ello “necesitamos una cantidad importante de empresas, lo que en algunos sectores nos exige ya grandes esfuerzos. Es verdad que en nuestro centro, por su larga trayectoria y amplia oferta en FP, trabajamos con un número importante de empresas desde hace años. Pero sin duda nos será muy difícil mantenerlas si les supone un coste económico”. Hernández agregó que “la mayoría de estas empresas son pequeñas, que probablemente dejarán de solicitarnos alumnos en prácticas si tienen que darles de alta en la Seguridad Social. Algunas de ellas ya se han dirigido a nosotros preocupadas ante las noticias que han venido saliendo. Las hemos tranquilizado diciéndoles que para este curso no se les va a pedir y que no sabemos cómo quedará finalmente, pero lógicamente están con la mosca detrás de la oreja”.

Pero esa preocupación se extiende a otros ámbitos productivos: “Incluso a las grandes empresas con las que trabajamos, fundamentalmente en la familia profesional de Fabricación Mecánica, no les va a hacer ninguna gracia tener que pagar. Lo más probable es que redujeran el número de alumnos que hacen la FCT con ellos”. Queda claro, por tanto para el director del IES Pintor Pedro Gómez, que la aprobación de esta medida dificultaría mucho el trabajo, pues sería mucho más difícil conseguir las empresas necesarias para que todo el alumnado de FP pueda realizar sus prácticas, lo que podría llegar a plantear un grave problema pues el módulo es obligatorio y el alumnado tiene que superarlo para obtener su titulación:

“Es verdad que podría considerarse un avance que el alumnado en prácticas estuviera de alta en la Seguridad Social, pero habrá que pensarse muy bien quién pagaría esos costes. Muchas de las empresas con las que trabajamos y de nuestro profesorado todavía recuerdan cómo hace muchos años las empresas recibían una gratificación económica por acoger a los alumnos. A un centro como el nuestro, con más de 100 alumnos realizando la FCT cada año, le sería imposible, por supuesto”.

Desde el IES Alonso Sánchez, su director Miguel Ángel Vinagre, incidió en que “por lo visto existe una comunicación de la Directora General de Formación Profesional de la Secretaría de Estado de Educación y FP a los directores provinciales comunicándoles que se abre un proceso de análisis”.