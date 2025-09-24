El portacontenedores ‘Aquarius’ estrena en Huelva la nueva conexión con Canarias

El Puerto de Huelva estrenó este lunes el refuerzo de su conexión marítima con Canarias con la llegada del portacontenedores Aquarius, de Alisios Shipping Lines, que inaugura la nueva rotación semanal de los martes desde la terminal de contenedores de Yilport en el Muelle Sur. La escala de arranque confirma que la ampliación de frecuencias ya es una realidad: a partir de ahora, la línea de Alisios operará dos salidas semanales (martes y viernes) entre Huelva, Las Palmas y Tenerife, incrementando capacidad y opciones de planificación para los cargadores.

La decisión de la naviera de sumar un segundo embarque semanal viene acompañada de un refuerzo de la conectividad terrestre, clave para que la cadena logística gane velocidad y fiabilidad. Alisios articulará servicios ferroviarios dedicados desde Madrid y Sevilla, con llegadas coordinadas a Huelva para cerrar ventanas de carga previas a la partida del Aquarius los martes. La compañía enmarca este esquema como una apuesta por la multimodalidad y la sincromodalidad: integración del tren con el barco para ofrecer tiempos de tránsito más competitivos y una huella de carbono reducida frente al transporte íntegramente por carretera.

Con capacidad nominal para 700 TEU, el Aquarius añade elasticidad operativa a una ruta que ha ganado tracción entre la Península y el archipiélago. La nueva salida semanal se suma a la rotación ya estable de los viernes y eleva la disponibilidad de slots para tráficos de gran consumo, agroalimentarios, retail, farmacia, industria auxiliar, ferretería y alimentación animal, entre otros, facilitando además retornos desde las islas con mayor regularidad. El incremento de oferta se apoya, además, en la incorporación en mayo del Spirit, buque de mayor capacidad que ya supuso un salto en la prestación del servicio.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana, subrayó el alcance estratégico del movimiento: “Esta nueva apuesta de la naviera Alisios Shipping Lines por el Puerto de Huelva refuerza la conectividad de las Islas Canarias con la Península, además de potenciar el papel y la contribución de nuestro puerto al Corredor Atlántico Europeo, más concretamente en el ámbito relacionado con la parte marítima de este corredor Huelva-Canarias y en las conexiones terrestres ferroviarias Huelva – Sevilla – Madrid”. Santana agradeció asimismo a la compañía “su compromiso con el Puerto de Huelva y su alto nivel de servicio que, bajo la marca impulsada por este puerto Ruta 1400 Huelva – Canarias, ofrece a todos los clientes que enrutan sus mercancías a través de Huelva”.

La llegada del Aquarius encaja en la estrategia del puerto onubense de diversificar tráficos y consolidar el contenedor como vector de crecimiento complementario a los graneles. La posibilidad de sincronizar tren más barco en el Muelle Sur es un factor diferencial: reduce tiempos muertos, mejora la puntualidad y permite a los cargadores ajustar inventarios y entregas en Canarias con mayor previsibilidad. Al mismo tiempo, el anclaje ferroviario con Madrid y Sevilla amplía el hinterland del puerto, abriendo la puerta a flujos que no tienen por qué concentrarse exclusivamente en el suroeste peninsular.

Alisios Shipping Lines —naviera partner de la marca Ruta 1400— opera en Huelva desde enero de 2017, cuando inició una salida semanal que ha ido ganando volumen y regularidad. La ampliación a dos frecuencias por semana responde a la demanda de disponer de ventanas a inicios y finales de semana, especialmente relevante para cadenas de suministro que abastecen el mercado insular con productos frescos, reposiciones de retail y componentes industriales. La compañía enfatiza, además, que el esquema multimodal permite agrupar cargas por ferrocarril y reducir transbordos dentro del recinto portuario, con impactos medibles en eficiencia de costes y emisiones.

La nueva rotación de los martes está concebida para zarpar de Huelva con destino Las Palmas y Tenerife y retornar a la dársena onubense los lunes, alimentando así un ciclo semanal estable. Esta cadencia favorece tanto la exportación desde la Península como los tráficos de retorno desde Canarias, donde la regularidad es determinante para asegurar la continuidad de abastecimiento y la planificación de campañas comerciales.

Desde la perspectiva local, la puesta en marcha de la segunda frecuencia semanal supondrá más actividad en muelle, mayores necesidades de servicios portuarios y una intensificación de operaciones de gate in/out para contenedores vinculados a los trenes procedentes de Madrid y Sevilla. Este efecto arrastre alcanza a operadores logísticos, consignatarios, estibadoras, transportistas y servicios auxiliares del entorno del Muelle Sur, reforzando la aportación del Puerto de Huelva al tejido económico provincial.

La sostenibilidad es otro vector relevante del proyecto. La combinación tren y barco permite maximizar toneladas-kilómetro con menor consumo energético por unidad transportada, en línea con las exigencias regulatorias europeas y con los compromisos ambientales del puerto. La sincromodalidad no solo disminuye emisiones, también aporta resiliencia operativa —al diversificar modos— y reduce la exposición a incidencias de tráfico por carretera, especialmente en picos de campaña.

El refuerzo de Alisios contribuye a la proyección del Puerto de Huelva como plataforma de referencia para el eje Mediterráneo–Canarias a través del sur peninsular. La mayor frecuencia de salidas, la capacidad adicional y el apoyo ferroviario consolidan un producto logístico con atributos de coste, tiempo y sostenibilidad competitivos en el mercado. Con el Aquarius ya en línea desde este lunes y la rotación de los viernes plenamente asentada, la conexión Huelva–Canarias da un salto cualitativo que alinea al enclave onubense con las mejores prácticas europeas en intermodalidad y servicio al cliente.