Maquillaje para alzar la imagen y la autoestima

“La cara es el espejo del alma, siempre”. Lo dice con una sonrisa llena de esperanza Isabel Pichardo, paciente con cáncer, que ayer se sentó en una mesa donde un neceser repleto de productos de higiene y maquillaje estaban a su disposición. Isabel participó en uno de los talleres del programa Ponte guapa, te sentirás mejor con la pretensión de buscar ayuda para el cuidado de su piel y maquillaje en cuanto a técnicas y productos.

“Todavía no me he maquillado, he salido de las quimios, de una operación y voy a empezar ahora y estos talleres son esenciales porque no sé qué productos tenía que coger o cuáles me iban a ir mejor”, explica Isabel. Y es que la sequedad de la piel, la descamación, y las rojeces que sufren las pacientes con cáncer hacen que estos talleres sean una pieza de ayuda fundamental para ejecutar de la mejor manera posible el cuidado de la piel, la protección del sol y el maquillaje esencial en esta etapa del tratamiento. El taller es “muy oportuno y significativo” porque “nos ayuda a cuidarnos y a ver la historia de otra manera porque la vida continúa y es mejor hacerlo con una sonrisa y pintadita”, cuenta Isabel.

El Hospital Juan Ramón Jiménez reunió ayer a una decena de pacientes para que, a través de la Fundación Stanpa, participaran en la actividad. “Esta etapa de las mujeres conlleva unos cambios estéticos y físicos para los que intentamos dar herramientas que ellas puedan manejar”, explicó la coordinadora del programa de la Fundación, Fátima Castaño. Crema hidratante, crema solar, basa de maquillaje, lápiz de ojos, bálsamo labial o agua micelar, fueron algunos de los productos que las pacientes tuvieron a su disposición durante el taller.

Los consejos de esteticistas profesionales y la colaboración del equipo asistencial del hospital y el voluntariado de la Asociación Española Contra el Cáncer fueron los guías de una actividad que es posible gracias a la colaboración entre la Fundación Stanpa y el Servicio Andaluza de Salud.

El taller estuvo dividido en dos partes. Por un lado las pacientes recibieron consejos para el cuidado de la piel así como la importancia del uso de la protección solar; y por otro la parte de maquillaje, “para que empiecen a jugar con el color”, y ayuda técnica “para que restauren sus cejas, pestañas y se sientan lo mejor posible durante esta etapa”, explicó Fátima Castaño.

Diez mujeres aprenden técnicas para hacer frente a la sequedad de la piel y las rojeces

Consuelo era otra de las pacientes participantes en un taller que le parece “fantástico”. Y es que a ella le encanta pintarse: “me levanto, me lavo la cara y me pinto, pero no me echo maquillaje, sino mi cremita y mis cosas”. Así su principal interés en el taller de ayer fue el aprendizaje en el adecuado maquillaje que debe aplicarse en una piel que “sufre mucho” durante la etapa de tratamiento. Las mujeres también aprovecharon la jornada para compartir experiencias y escuchar opiniones, consejos y hábitos de vida acerca del cuidado de la piel de las propias pacientes.

El programa Ponte guapa, te sentirás mejor es gratuito, no médico y neutro respecto a las marcas y productos utilizados sin finalidad promocional, tal y como señaló el centro hospitalario.