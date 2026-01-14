Expertos en frambuesas creen que habrá menos oferta en las próximas semanas

Plus Berries, grupo productor especialista en frutos rojos y frutas de hueso, ha emitido hoy un análisis de la situación actual del mercado de la frambuesa, confirmando un escenario de oferta restringida que se prevé continúe durante las próximas semanas.

Esta coyuntura responde principalmente a factores estructurales de la producción en el sur de Europa y a las condiciones climáticas del invierno en la Península. Reajuste de la superficie de cultivo en el sur de Europa.

El análisis del grupo apunta a un descenso tangible en las hectáreas dedicadas a la frambuesa en España, una tendencia de reducción de superficie que también se replica en Portugal, donde no se prevén aumentos a corto plazo.

Este descenso productivo en la Península ha provocado una tensión en el suministro global que no ha encontrado solución en terceros países. Si bien el mercado internacional solía mirar hacia África para compensar estos bajones de volumen en Europa, ese origen no ha logrado suplir la carencia actual debido a sus propias dinámicas internas y problemas meteorológicos más adversos de lo esperado.

A la situación estructural de la superficie plantada se suma un invierno complejo en las zonas productoras de España y Portugal. Las fincas han sufrido un periodo de frío y lluvias persistentes, condiciones que han ralentizado y reducido significativamente la maduración y los volúmenes esperados de la fruta. Además, las recientes tormentas y los parones logísticos derivados de las festividades han generado dificultades puntuales, acentuando la tensión en el suministro desde origen.

Pese a los retos en el campo, el consumo se mantiene robusto. Jan van Bergeijk, productor especialista de frambuesas del grupo, destaca la buena salud comercial del producto: "La demanda general de frambuesas es sólida y se están vendiendo a buen ritmo en los supermercados".

El interés del consumidor por los frutos rojos no decae, lo que mantiene el mercado muy activo pese a la menor disponibilidad de fruta. En cuanto al desarrollo de nuevas genéticas, Plus Berries mantiene una postura prudente. "Aunque la introducción de nuevas variedades es constante para mejorar la calidad, la compañía matiza que la genética por sí sola no resuelve los picos o valles de producción. No podemos afirmar que exista una única variedad definitiva. Cada una tiene sus pros y sus contras, y el rendimiento final sigue dependiendo en gran medida de las condiciones climáticas y de manejo", señalan desde la dirección técnica.

Con este comunicado, Plus Berries refuerza su compromiso con la transparencia y su modelo de producción europeo, informando proactivamente a clientes y distribuidores sobre la realidad del campo para optimizar la planificación en las próximas semanas.