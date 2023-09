Se abre el plazo de inscripciones para el Salón de Otoño de Pintura

Si la pintura es lo tuyo no te puedes perder el XXVI Salón de Otoño de Pintura de Huelva 2023 organizado por el Ayuntamiento de Huelva junto a la Concejalía de Cultura y Patrimonio arqueológico. La inscripción para los participantes se abrirá desde el 18 de septiembre hasta el 1 de octubre donde se accederá a la fase de preselección enviando un correo a salonpintura@huelva.es.

Habrá dos ganadores dotado con dos premios, el primero serán 6.000 euros y el segundo se llevará la cuantía de 3.000. Cada participante podrá presentar una sola obra, de la que sea autor y propietario, la medida del soporte no podrá superar los 150 x 150 cm en cualquiera de sus lados. La obra presentada debe ser única, original y no haber sido premiada en otro certamen. Las obras se presentarán firmadas. La técnica, el procedimiento y el tema son libres. No se aceptarán obras seriadas.

En la fase de preselección los artistas deberán enviar el correo electrónico con la siguiente documentación:

- Solicitud de participación (puede descargarse en la web del Ayuntamiento de Huelva)- DNI o tarjeta de residente (formato pdf).- Breve currículum vitae con información de los trabajos realizados en los últimos años (formatopdf).- Una fotografía de la obra a color, formato jpg, calidad no inferior a 300 ppp.Los documentos deben ir adjuntos en un único correo, no se admiten enlaces a otras plataformas o servicios de transferencia de archivos.

En la segunda fase del concurso, se realizará la presentación física de las obras preseleccionadas será del 16 al 20 de octubre. Las obras deberán entregarse en el horario y lugar indicados en la web del Ayuntamiento de Huelva.

Con las obras premiadas y seleccionadas por el jurado se editará un catálogo y se realizará una exposición en las Salas de la Casa Colón de Huelva desde el 23 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2023. Las obras seleccionadas no se podrán retirar en ningún momento hasta que finalice la exposición. Las obras seleccionadas contarán con el consentimiento expreso de sus autores para ser reproducidas en el catálogo. Para más información sobre las bases del concurso, se pueden consultar en la página del Ayuntamiento de Huelva.