La plataforma 'Y Huelva cuándo' convoca una manifestación por las infraestructuras el 4 de marzo

La plataforma Y Huelva cuándo ha convocado esta mañana una manifestación que tendrá lugar el próximo 4 de marzo en la zona de la ría que discurre entre el Cargadero de Mineral y el Nuevo Colombino. Colectivos empresariales, económicos, vecinales, educativos y representantes de varias asociaciones de toda la provincia, están llamados a "exigir a las administraciones que nos tengan en cuenta".

Los organizadores de lo que pretenden que sea una "jornada de reivindicación, pero con carácter lúdico y festivo" quisieron dejar claro que esta protesta "nace con la intención de que quienes asistan a la misma, únicamente se representen a sí mismos", por lo que descartan "cualquier utilización política de una manifestación que "no se hace contra nadie, contra ningún gobierno en particular, sino con la pretensión de que sean los ciudadanos quienes tomen la palabra y consigamos lo que Huelva se merece y lo que hasta ahora no nos han dado", ha señalado José Luis García-Palacios, presidente de la Federación Onubense de Empresarios que habló en nombre de los convocantes.

La fecha ha sido escogida un día después del aniversario de la que es considerada como la mayor manifestación en la historia de la provincia, el 3 de marzo de hace 34 años, cuando se reclamó la creación de la Universidad de Huelva. Lo que se pretende ahora es que "sea el siguiente 3-M, para que Huelva deje de estar marginada de una vez".

La convocatoria, además de por las asociaciones de empresarios de la provincia -FOE y Cámara de Comercio- ha recibido el apoyo de la Universidad de Huelva, la asociación de colegios profesionales, colectivos de vecinos, sindicatos y representantes de las distintas plataformas como la del túnel de San Silvestre o la del AVE, sin incluir a ningún partido político.