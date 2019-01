La pista del polígono de tiro del Parque Moret

La demolición del Polígono de Tiro ha dejado un gran espacio libre que está llamado a incorporarse sin dilaciones al Parque Moret.

Desde la inauguración de esta zona como pulmón verde de la ciudad, el 20 de enero de 2007, todos pusieron su mirada contra estas instalaciones. Movidos por el hecho de las prácticas de tiro que realizaban los cuerpos de seguridad de Huelva. La Junta de Andalucía, como propietaria decía que cumplía con todas las normativas. Sin embargo, tras la apertura del parque siguió la polémica.

Un espacio que siempre tuvo vocación de unirse al Parque Moret

En 2005 el Ayuntamiento ya había acordado con la Consejería de Turismo y Deportes poner a disposición de la Junta terrenos para unas nuevas instalaciones en otro lugar. Antes incluso de la urbanización de este entramado verde.

La Plataforma del Parque Moret calificaba entonces de “incomprensible” que dentro de un parque municipal existiera un polígono de tiro en funcionamiento. A pesar de las normativas de seguridad que cumplían, ponía el acento en el riesgo que ello suponía y señalaba que se había encontrado una bala fuera del recinto del polígono de tiro.

Se deseaba en 2009 que todos los usuarios del pulmón verde sintieran de verdad la tranquilidad que iban buscando en el mismo.

Incluso se habla de la incorporación al conjunto del parque. La ubicación es idónea, cerca de la zona del estanque y del área de merendero.

Esta situación lleva al cierre de las instalaciones y desde 2010 a un largo camino de deterioro. Se le había dejado morir, no se había planteado ni por la Junta de Andalucía ni por el Ayuntamiento -metidos siempre en un diálogo de sordos- reutilizar el edificio y vincularlo al parque.

Hay que recordar que se cierra no porque estuviera en mal estado y declarado en ruinas, sino que la actividad que desarrollaba no era la más acorde con el entorno al ser vecinos de un lugar como el Parque Moret. Osea que estaba en buen uso y, por lo tanto, reutilizable.

No hubo propuesta alguna y a primeros de 2015 el estado de abandono por parte de su propietaria lleva al Ayuntamiento de Huelva a exigir a la Junta de Andalucía que lo derribe.

Así entra en la lista de las incapacidades políticas que llevan a derribar el antiguo hospital Manuel Lois, el mayor error cometido en este periodo ante el patrimonio de todos. Lo fácil era tirarlo para dejar al aire un terraplén que ahora se convierte en una parte de este en pistas deportivas.

El Polideportivo las Américas también es de los casos que llama la atención. Derribadas sus instalaciones en lugar de rehabilitarlas, la promesa es de pistas deportivas al aire libre.

En el caso del polígono de tiro habrá que pedir ahora que su espacio tenga un nuevo uso para los ciudadanos, después de que no se atendiera la petición de una actuación anterior, que le llevó a un deterioro máximo y, consecuentemente, a su derribo, con un costo de 50.000 euros que bien podrían haberse utilizado para su arreglo. La Junta prefirió lo más fácil, echar abajo el edificio, lo que acometió en abril del año pasado. Casi una década después del cierre del edificio en plena actividad, justificaba la demolición porque el inmueble no reunía las condiciones para su rehabilitación. Lo que no se puede ocultar ni antes ni ahora es que se abandonó a su suerte y no se hizo nada para evitar su deterioro.

El muro perimetral que han dejado bien podía utilizarse como pista de pádel

Lo cierto es que ahora tenemos un gran espacio que, como se dijo entonces, se debe incorporar al Parque Moret.

Los muros que quedan tras el derribo, invita a convertirlo en una zona deportiva, en una pista de pádel o cualquier otra actividad que amplíe las dotaciones del propio parque.

La Junta de Andalucía, que anunció recientemente que iba a plantear una reforma integral de la Ciudad Deportiva, tiene la oportunidad de ampliar la actuación en esta zona. Habrá que esperar a ver qué opina el futuro titular de la delegación de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía en Huelva.