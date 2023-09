Más de 250 personas se intentaron quitar la vida en Huelva en el último año

La conducta suicida es cada vez más común en la provincia de Huelva. Un total de 257 personas se intentaron quitar la vida en 2022 según el servicio de urgencias hospitalarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que cifra la tasa de intentos de suicidio en Huelva en 49 por cada 100.000 habitantes. Esta conducta ha experimentado un notable repunte en los últimos años, dado que la cifra en 2021 era de 188 y en 2020 algo más de 160, de acuerdo a lo publicado en el BOJA del 3 de julio, en el que se toma conocimiento del Programa de Prevención de la Conducta Suicida en Andalucía 2023-2026.

Si se compara la onubense con el resto de provincias andaluzas, los datos recogidos por urgencias hospitalarias evidencian que Huelva es la quinta provincia andaluza con mayor tasa de intentos de suicidio. Sevilla es la que presenta el índice más alta con 81 casos por cada 100.000 habitantes y le siguen Granada (60), Málaga (51) y Jaén (50). En este sentido, cabe destacar que la conducta suicida gana peso en todas las provincias a excepción de Jaén y Córdoba, donde cayó ligeramente en el último año.

Un dato más preocupante aún es el número de menores de edad que intentan quitarse la vida. Un total de 57 onubenses de los 1.661 que se han intentado suicidar entre 2015 y 2022 aún no habían cumplido los 18 años.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) 45 de estos intentos terminaron en el fallecimiento de la persona, de los que 40 eran hombre y 45 mujeres. Es una tasa de 8,53 por cada 100.000 habitantes, la quinta más alta de Andalucía. Resulta llamativo el caso de Jaén, dado que tiene una tasa de intentos de suicidio ligeramente superior a la onubense, pero es la segunda con el índice más alto de suicidios (13,23), solo por detrás de Cádiz (13,81).

Una mayor frecuencia de la conducta suicida es también evidente en las consultas de psiquiatría, tal y como confirma a este diario el psiquiatra de la Clínica del Carmen de Huelva, Álvaro Moleón (reconocido por Doctoralia como el psiquiatra más valorado del país en 2021 y 2022). "He tenido varios pacientes con intentos de suicidio el pasado agosto, alguno con ingesta de medicamentos o productos de limpieza o, incluso, mediante precipitación", atestigua.

La pandemia trajo consigo un incremento de la conducta suicida, pero lo cierto es que "ya no hay pandemia y la crisis suicida continúa. No remite", explica Moleón, quien insiste en el "aumento significativo de los intentos de suicidio en la población infanto-juvenil". De hecho, expone, "es raro que en 24 horas un niño o adolescente de la provincia de Huelva no piense en cometer un acto suicida".

Es por ello que, argumenta Álvaro Moleón, "no podemos dejar a los niños y adolescentes, un colectivo al que la crisis de la Covid-19 les ha afectado mucho al frenar en sus vidas el desarrollo de las relaciones sociales". Tanto es así que es "muy frecuente" ver a niños menores de edad "con trastornos depresivos o TDH", expresa el psiquiatra, al tiempo que añade que "ello puede desencadenar en conductas suicidas".

Sobre medidas que contrarresten este incremento, el psiquiatra pone de manifiesto la necesidad de "contar con un plan de prevención suicida y una mayor concienciación social", dado que "aún hay tabú". También un mayor espacio a nivel mediático, "no olvidemos que las muertes por suicidios son el triple que por accidentes de tráfico".

Avanzar en la esketamina intranasal, "un tratamiento muy indicado para la conducta suicida"; y seguir evolucionado en las técnicas de estimulación cerebral, "especialmente en estimulación magnética transcraneal y terapia electroconvulsiva", ayudarían "a evitar, en gran parte, situaciones de suicidios siempre que se actúe a tiempo".