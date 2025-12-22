Persecución en alta mar y cuatro detenidos en Huelva: así interceptó la Guardia Civil más de 5.500 litros de combustible para narcolanchas

La persecución en alta mar a una embarcación en Huelva que acabó con cuatro detenidos

La Guardia Civil intervino en Huelva 221 garrafas, que contenían 5.525 litros de combustible destinado al abastecimiento de narcolanchas, en dos dispositivos llevados a cabo en alta mar, en el que se detuvo a cuatro personas, y en la localidad de Isla Cristina.

En uno de ellos, informó la Guardia Civil en un comunicado, se ha detenido a los cuatro tripulantes de una embarcación semirrígida cuatrimotora, tras una persecución que se inició en aguas territoriales de Mazagón, siendo intervenidos más de 3.000 litros de combustible.

Los hechos se produjeron el pasado 18 de diciembre cuando agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que prestaban servicio en aguas de Mazagón interceptaron una embarcación semirrígida de cuatro motores de las utilizadas normalmente por el narcotráfico, dándose está a la fuga tras detectar la presencia policial.

Durante la persecución, la embarcación realizó maniobras bruscas, con cambios de velocidad y virajes, poniendo en riesgo la seguridad de los agentes actuantes, consiguiendo éstos su abordaje media hora más tarde.

Inspeccionado el interior de la embarcación, se localizaron 130 garrafas de gasolina de unos 25 litros cada una (3.250 litros), y se detuvo a sus cuatro ocupantes por un delito contra la Ley del Contrabando, otro de atentado contra Agente de la Autoridad y otro contra la Seguridad Colectiva.

Los detenidos y las diligencias instruidas serán puestos a disposición de la Autoridad Judicial.

En el segundo dispositivo se han intervenido 91 garrafas con combustible, que fueron descargadas en la zona del Caño del Moral (Isla Cristina) y fue aprehendida también la embarcación fueraborda que las transportaba.