Grandes y pequeños reciben la visita de los Reyes Magos de Huelva durante la mañana

Hasta este mediodía les espera la Huelva que por diferentes circunstancias no podrá estar esta tarde presenciando la cabalgata. Pero como los Magos no quieren que nadie se quede sin su regalo, recorren con su alegría característicos diferentes residencias y centros hospitalarios. Esos son los casos de la residencia de ancianos de la calle Artesanos, la de María Nazaret, la de las Hermanitas de la Cruz, la Teresa Jornet y el Centro Social de La Orden. En cada uno de estos lugares, Melchor, Gaspar y Baltasar están repartiendo no solo los presentes que llevan sino todo e cariño que infunden.

Algunos pequeños han recibido este 2020 ingresados. Pues para ellos también los Reyes les tienen preparada una sorpresa ya que la unidad de hospitalización de Pediatría del Juan Ramón Jiménez queda incluida en su recorrido. Todo esto antes de que a las 16:00 dé comienzo la cabalgata pero lo que está claro es que Sus Majestades no quieren dejar Huelva sin haber hecho partícipes de su generosidad, a todos.

Sus Majestades han repartido ilusión entre todos ellos e incluso Baltasar se ha arrancado con un Es mi Huelva por la Ría con un precioso coro de ancianos que han disfrutado con su arte.