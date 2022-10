Las pensiones en Huelva superarán los 1.000 euros de meda "por primera vez"

El senador por el PSOE de Huelva, Jesús González, ha destacado este viernes que con la nueva ley de revalorización de las pensiones del Gobierno central, los pensionistas onubenses, alrededor de 100.600, "recibirán, por primera vez, una media de más de mil euros al mes".

Así lo ha manifestado el socialista durante una visita al Centro Social El Lazareto de Huelva, en la que ha explicado que en estos días se ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado donde se incluye "una partida de más de 226.000 millones para gasto social, donde gran parte de ese montante va destinado para pensiones".

"Hay que destacar dos claves que nos parecen fundamentales, por un lado, asegurar la revalorización conforme al IPC, de hecho, esto supone la materialización del compromiso que adquirimos a través del proyecto de ley que fue aprobado. Por otro lado, se incorpora también que tras 13 años se vuelve a incrementar la hucha de las pensiones, ya que todos recordaremos la actitud y conducta que tuvo el Partido Popular puesto que casi la deja vacía", ha abundado.

En este sentido, González ha incidido en que es "de nuevo el Partido Socialista es el que incorpora en el presupuesto casi tres mil millones de euros para mejorar esa hucha", por lo que se trata de "un compromiso efectivo y real del Gobierno central, con los pensionistas".

Por tanto la traducción en números es que, según ha apuntado el socialista, "la revalorización supondría un incremento del 8,5%", por lo que los cerca 100.600 pensionistas onubenses "verán que sus pensiones superarán por primera vez los 1.000 euros, concretamente, alrededor de 1.075 euros al mes".

"Es importante poner en contraste esta cantidad con lo que suponía la revalorización de las pensiones para el PP, un 0,25%, o lo que es lo mismo un euro, incluso la carta de comunicación que se mandaban a los pensionistas costaba más que la propia revalorización", ha subrayado.

Asimismo, el senador ha detallado que en función del tipo de pensión la subida por jubilación "será hasta los 1.162,55 euros de media"; por incapacidad permanente "subirá hasta los 899,77 euros", la de viudedad se incrementará "hasta los 740,99 euros", la de favor de familiares "alcanzará los 634,59 euros" y la de orfandad "llegará a los 417,06 euros de media".

Por todo ello, González ha criticado que "parece que el PP no aprende la lección de la necesidad de estar con los pensionistas", porque durante el debate en el Senado "el señor Feijóo y el PP no se manifestaron porque no tienen en su eje central ni a los pensionistas ni esta revalorización, al contrario que el PSOE que sí está ahí".

Además, el senador onubense ha señalado que el PSOE va a "hacer política frente a la actitud que está teniendo el presidente de la Junta, Juanma Moreno en Andalucía", ya que el Gobierno andaluz tiene a su cargo las pensiones no contributivas y "puede hacer un ejercicio para actualizarlas", sin embargo, el PSOE "ha presentado una iniciativa para que se suban estas un 15%, mientras que el PP ha rechazado esta subida".

Por todo ello, el senador ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los pensionistas que se están manifestando, incidiendo en que el PSOE "presenta certezas con la ley de revalorización y con la inclusión en los PGE de las partidas necesarias para ello"