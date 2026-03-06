Pedro Sánchez preside un acto de recuerdo a las víctimas de Adamuz en La Rábida

Pedro Sánchez y Luis Montenegro presiden el minuto de silencio en memoria de los fallecidos, en un inicio de la Cumbre Hispano-Lusa en el Monumento a los Descubridores.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este viernes en La Rábida un breve acto institucional en recuerdo a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz, un homenaje solemne que servía de apertura de a la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa, que reúne en suelo onubense a varios representantes de los gobiernos de España y Portugal. El homenaje tuvo lugar en la explanada de la UNIA, en la que tuvo lugar un momento de recogimiento con el descubrimiento de una placa en memoria de las víctimas y con la lectura de un poema. Allí, Sánchez estuvo acomapañdo de sus tres vicepresidentas y de varias autoridades locales y provinciales.

El referido acto consistió el descubrimiento de una placa que reza "en memoria de las víctimas de esta universidad en el accidente ferroviario de Adamuz", y en la lectura de un poema. Concretamente, con este gesto el Gobierno ha querido rendir tributo a la memoria de las víctimas relacionadas con esta universidad que fallecieron en el accidente de Adamuz del pasado 18 de enero, en el que perdieron la vida 46 personas, 28 de ellas residentes en Huelva. Dos de los fallecidos eran profesores que daban clases en los cursos de verano de este centro universitario, la fotógrafa María Clauss y el periodista Óscar Toro. Igualmente, también resultaron heridas dos alumnas de la sede de la UNIA en La Rábida.

Luis Montenegro y Pedro Sánchez, en La Rábida. / Alberto Domínguez

Sobre la placa se colocó un ramo de rosas blancas, que recuerda a las referidas víctimas, y ahí tuvo lugar el acto en su memoria presidido por Sánchez, que, protegido con un paraguas a causa de la lluvia, estuvo acompañado por sus tres vicepresidentas, María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Sara Aagesen. Asimismo, también estuvieron presentes la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; la de Palos de la Frontera, Milagros Romero; el presidente de la Diputación onubense, David Toscano; la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López; y el senador del PP por Huelva, Carmelo Romero.

En recuerdo a las víctimas del accidente, un miembro del departamento de protocolo de Moncloa leyó el poema El recuerdo, de Juan Ramón Jiménez. "Como médanos de oro, que vienen y que van son los recuerdos. El viento se los lleva y donde están, están. Y donde están, y están donde estuvieron y donde habrán de estar. Médanos de oro. Lo llenan todo, mar total de oro inefable, con todo el viento en él, son los recuerdos", refleja la composición literaria.

El citado homenaje se organizó de forma previa a la llegada a Huelva de la delegación portuguesa que, encabezada por su primer ministro, Luís Montenegro, participa en la cumbre bilateral. Una cumbre que comenzó también con un minuto de silencio en señal de respeto, recuerdo y solidaridad con sus familiares, según las palabras pronunciadas en el acto, por los ciudadanos "fallecidos en fechas recientes en España y Portugal". El Gobierno había adelantado que de esta forma se quería recordar a todas las víctimas del accidente de Adamuz.

En ese minuto de silencio estuvieron presentes la totalidad de las dos delegaciones asistentes a la cumbre, en la que por parte española, además de Sánchez y sus vicepresidentas, participan ocho ministros.

En concreto, los de Asuntos Exteriores (José Manuel Albares), Interior (Fernando Grande-Marlaska), Economía (Carlos Cuerpo), Política Territorial (Ángel Víctor Torres), Sanidad (Mónica García), Derechos Sociales (Pablo Bustinduy), Inclusión y portavoz del Gobierno (Elma Saiz) y Transformación Digital (Óscar López). No ha acudido a esta cumbre el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien interviene este viernes en un foro en Vitoria.

Foto de familia de todas las autoridades de los gobiernos de España y Portugal. / Alberto Domínguez

Sánchez recibió a su homólogo luso a su llegada a la explanada del Monumento a los Descubridores, conocida como Columna del IV Centenario, y ambos, además de presidir el minuto de silencio, escucharon los himnos nacionales de los dos países. También pasaron revista a las tropas y saludaron a las respectivas delegaciones antes de posar todos ellos ante el Monasterio de la Rábida para la foto de familia de este encuentro.

La 36 reunión hispano-lusa estaba previsto que se celebrara en Huelva el pasado 29 de enero, pero debido a ese accidente se pospuso al 6 de marzo.

También se había previsto un homenaje de Estado a las víctimas, con presencia de los reyes y de Sánchez, el día 31 de enero en Huelva, pero finalmente fue aplazado sin fecha por acuerdo entre el Gobierno central y el de Andalucía.