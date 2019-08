El presidente de la Diputación de Huelva y del Patronato de Turismo, Ignacio Caraballo, ha presentado en el Muelle de Levante la tercera edición de la iniciativa Que sea de Huelva que, bajo el eslogan Huelva mucho que ver, tiene como máxima promocionar la ciudad por Europa.

Esta campaña, al igual que en años anteriores, consiste en la estrecha colaboración con una serie de empresas transportistas que emplean sus camiones para recorrer el continente europeo con los mejores productos de la región. Así, con frutos rojos, pescado y cítricos en su interior, estos medios de transporte decorados con las espectaculares imágenes de la costa onubense y del Muelle del Tinto, harán alrededor de 150.000 kilómetros durante un año para que el resto de ciudades conozcan de primera mano la gastronomía onubense.

Tal es el éxito cosechado anteriormente que cada año se suman nuevos camiones con el objetivo de recorrer una mayor distancia. Así, "este año contamos con 80 camiones por los 50 o 60 que podíamos tener en ediciones pasadas", sostiene Caraballo. Igualmente, el presidente del Patronato de Turismo ha querido calificar esta campaña como muy original, pues "no conozco ninguna diputación que la esté llevando a cabo.

El motivo por el cual se impulsa esta campaña radica en la riqueza y variedad de la gastronomía. Sin embargo, Caraballo va más allá y recuerda que "Huelva es muy rica, no solo en imagen turística, sino también en belleza natural". No obstante, el principal escollo para el fomento del turismo en Huelva es la lucha contra destinos muy consolidados en Europa, pero desde el Patronato consideran que "tenemos una variedad que no muchas ciudades pueden ofertar".

Por último, Ignacio Caraballo ha querido hacer un balance del turismo durante el verano. A pesar de los problemas climatológicos de la primera quincena de julio, se han conseguido muy buenos resultados y según apuntan los datos, la reserva en agosto es del 90%. Aún así, el problema principal sigue residiendo en la estacionalidad, aunque se pretende revertir con la última campaña que se presentó tomando el golf como puente fuerte, pues tal y como señala el presidente "el sector está muy animado y esperanzado".